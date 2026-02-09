Epstein mağdurları Super Bowl maçında reklam yayımladı: Gerçeğin ortaya çıkma zamanı geldi

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki bir kullanıcı, reklamı paylaşarak Epstein mağdurlarının, gizlenen bu isimleri "açıklayabileceğini" ve dava açılmasından korkanların Kongre'deki destekçileri aracılığıyla bu isimleri paylaşabileceğini savundu.

MASRAFLARI KARŞILAYACAĞIM



Musk da bu paylaşıma yanıt vererek, "Bu konuda gerçeği açıklayan ve bu yüzden hakkında dava açılan herkesin savunma masraflarını karşılayacağım." ifadesini kullandı.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.