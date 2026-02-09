CHP'den "deprem konutlarında faiz" yalanı | Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki: Milletin aklıyla oynamayın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli"nde konuştu. "11 İLDE TEK BİR ÇİVİ ÇAKMAYAN PARTİNİN GENEL BAŞKANI" CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'e tepki gösteren Kurum, "Bizi 'enkazın altında kalacaklar' diye beklerken, bu enkazın altında siz kaldınız siz. Bu oyunlarınla da o enkazın altından çıkamayacaksınız. 11 ilde bir çivi çakmayan partinin genel başkanı olarak tarihe geçeceksiniz" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN AKLIYLA OYNAMAYIN, BECERİKSİZLİĞİNİ BUNLARLA ÖRTEMEZSİNİZ" Milletin aklıyla oynamayın. Beceriksizliğinizi, millete ilgisizliğinizi bunlarla örtemezsiniz. Bizi 'enkazın altında kalacaklar' diye beklerken, bu enkazın altında siz kaldınız siz. Bu oyunlarınla da o enkazın altından çıkamayacaksınız. 11 ilde bir çivi çakmayan partinin genel başkanı olarak tarihe geçeceksiniz."

ÖZEL'İN "DEPREM KONUTLARINDA FAİZ" YALANI ELİNDE PATLADI Öte yandan Özel'in "Deprem konutları faizli olacak" yalanı da elinde patladı. Bakan Kurum, "Kendi de bal gibi biliyor afet konutlarında faiz olmadığını... Bugün bütün oradaki depremzede kardeşlerimize sorsanız, geçmişte yaşadığımız afetlerdeki vatandaşımıza gidip sorsanız faiz olmadığını hepsi size söyler. Ancak ısrarla, bile bile, milletimizin gözünün içine baka baka yalanını sürdürüyor" dedi. Bakan Kurum, ʺAsrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneliʺnde konuştu CHP'NİN PROJELERE ÇÖKME EMELİ: "KİMSE BUNU YUTMAZ ÖZGÜR BEY" Özgür Özel'in "Ben dedim yaptılar" diyerek projelere çökme arayışında olduğunu belirten Kurum şu ifadeleri kullandı: 'Tüm afetlerde olduğu gibi burada da konutlar faizsiz, sabit fiyatla olacak' diyoruz, anlatıyoruz, duyuyorlar ama devam ediyorlar. Güya sonra çıkacak 'Ben dedim de yaptılar.' diyecek. Kimse bunu yutmaz Özgür Bey.

DEPREM İSTİRMARCISI CHP CHP lideri Özgür Özel, 6 Şubat deprem felaketinin yıl dönümü kapsamında depremde hasar alan illeri ziyaret etti. Devletin depremden etkilenen 11 ilde 455 bin konutluk dev bir yeniden inşa seferberliği yürüttüğü süreçte, CHP'li belediyelerin çöp konteyneri ve kilit taşını "büyük icraat" gibi sıralaması tepkiyle karşılandı. Özel, Malatya Doğanşehir'de deprem konutlarının faizli olacağını öne sürerek alenen dezenformasyon yaydı.







BAKAN KURUM ASRIN SEFERBERLİĞİNİ ANLATTI



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Asrın İnşası: Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli'ne katıldı. Bakan Kurum, panelde 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen Asrın Felaketi'nin ardından başlatılan Asrın İnşa Seferberliği sürecini anlattı.



Bakan Kurum, 11 ilde 14 milyon kişiyi etkileyen, 53 bin vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilk temelin depremin üzerinden geçen 15. günde atıldığını, ilk teslimatın ise 45. günde yapıldığını belirtti. Bakan Kurum, ilerleyen süreçte 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçinin 7/24 vardiya esasıyla çalıştığını, bu sayede Türkiye'nin saatte 23, günde 550 konut üretme potansiyeline ulaştığını dile getirdi.





"TÜRKİYE, EN ZOR GÜNÜNDE BİLE AYAĞA KALKMAYI BİLEN BİR ÜLKEDİR"



Bakan Kurum, bir yandan kalıcı konutlar inşa ederken; bir yandan da yıkılan tarihi yapıları aslına uygun olarak tekrar inşa ettiklerini söyledi. A'dan Z'ye topyekun bir şehircilik vizyonu ile hareket ettiklerine dikkat çeken Bakan Kurum, şunları söyledi: 3 yıl önce gördüğümüz tablo, insanı çaresizliğe sürükleyecek kadar ağırdı. Bugün gördüğümüz tablo ise şunu gösteriyor, eğer kararlı bir devlet aklı varsa, eğer milletine güvenen bir liderlik varsa, en büyük yıkımlar bile yeniden hayata çevrilebilir. Biz bunu başardık. Biz zoru başardık. Devletiyle milletiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar güçlü bir devlet olduğunu tüm cihana bir kez daha kanıtladık. Onun için 3 gün önce Osmaniye'de Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile birlikte, şehitlerimizi anarken, hep birlikte 'Türkiye'min gücüne bak' dedik. Çünkü bu güç, sadece beton ve demirden ibaret değildir. Bu güç; inançtır, kararlılıktır, dayanışmadır, istişaredir, millet–devlet birlikteliğidir. En zor gününde bile geri çekilmeyen bir iradenin adıdır. Bu manzaradan bakan herkes ister bu topraklardan olsun isterse dünyanın öbür ucundan gelsin, aynı gerçeği görüyor. Türkiye, en zor gününde bile ayağa kalkmayı bilen bir ülkedir.

"BELKİ DE BİZİ EN ÇOK YORAN DEZENFORMASYONLAR OLDU"



Bakan Kurum, bir taraftan Asrın İnşa Seferberliği devam ederken diğer taraftan deprem üzerinden dezenformasyonların yayıldığına vurgu yaptı: Belki de bizi en çok yoran dezenformasyonlar oldu. Daha ilk gün ilk saatlerde biz insanımıza ulaşmaya çalışırken tek bir canımızın daha hayatını nasıl kurtarabiliriz diye çalışırken onlar yalan haberleri yaymaya başladılar. 'Hükümet bu enkazın altında kalır' diye ellerini ovuşturanlar yalanlarla korku pompaladılar. Yanlış bilgiler yayarak çalışmalarımızı sabote ettiler. Acıyı kaosa dönüştürüp, toplumsal fay hatlarını harekete geçirmeye çalıştılar. Maalesef, Asrın Felaketi gibi doğal bir depremi, yıkılmış, dizleri üstüne çökmüş bir Türkiye felaketine, bir toplumsal felakete dönüştürmek istediler. Geldiğimiz noktada tüm bu yalanlara, iftiralara yanıtımızı; dimdik ayakta duran 455 bin konutumuzla verdik. 11 ilimizde imzasını attığımız meydanlarımız, çarşılarımız, tarihi eserlerimizle bu yalanlara cevabımızı verdik. Huzurla yuvalarına giren 2 milyon vatandaşımızın gülen yüzüyle cevabımızı verdik.







"ÖZEL, AFET KONUTLARINDA FAİZ OLMADIĞINI BİLE BİLE YALANINI SÜRDÜRÜYOR"



Bakan Kurum konuşmasında, devletin 11 ilde 455 bin konutluk inşa seferberliği yürüttüğü bir süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çöp konteyneriyle övündüğüne dikkat çekti: Görüyoruz ki hiç mahcup olmuyorlar. Hala da yalanlara devam ediyorlar. Çöp kutusu göndermekle övünüyorlar ama gece gündüz çalıştığımız 455 bin konutu beğenmiyorlar. Kendi de bal gibi biliyor afet konutlarında faiz olmadığını, ısrarla, bile bile, milletimizin gözünün içine baka baka yalanını sürdürüyor. 'Tüm afetlerde olduğu gibi burada da konutlar faizsiz, sabit fiyatla olacak' diyoruz, anlatıyoruz, duyuyor ama aynı yalanlara devam ediyor. Güya sonra çıkacak 'Ben dedim de yaptılar' diyecek. Kimse bunu yutmaz Özgür Bey. Milletin aklıyla oynamayın. Beceriksizliğinizi, millete ilgisizliğinizi bunlarla örtemezsin. Bizi 'enkazın altında kalacaklar' diye beklerken, bu enkazın altında siz kaldınız, siz. Bu oyunlarınla da o enkazın altından çıkamayacaksın. 11 ile tek bir çivi çakmayan partinin genel başkanı olarak tarihe geçeceksiniz.

"ÇÖP KUTUSU GÖNDERMEKLE ÖVÜNMEDİK, ASRIN İNŞASINI GERÇEKLEŞTİRDİK"



Bakan Kurum, Özgür Özel'in hükümetin deprem bölgesindeki çalışmalarını övgüyle bahseden CHP'li belediye başkanları ve milletvekillerini azarladığını anlattı: Bizim yanımıza gelen belediye başkanlarını tehdit ediyorlar. 'Niye gidiyorsunuz? Niye bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorsunuz' diyorlar. Biz siyasi bir ayrım gözetmeksizin her bir belediye başkanınızı dinliyoruz. Taleplerini bir bir alıyoruz. Milletimiz için yapılması gereken ne varsa not ediyor ve hayata geçiriyoruz. Yani sizin gibi çöp kutusu göndermekle övünmedik. Biz milletimizle el ele verdik, asrın inşasını gerçekleştirdik. Ve bununla da gurur duyuyoruz. İstiyoruz ki her yerde belediyelerimiz depremle mücadele etsin. 'Gelin hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koyalım' diyoruz. Ve kendileri bize geldiğinde, bizimle bu konuları yürüttüğünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı 'niye bakana teşekkür ediyorsunuz' diye milletvekillerini, belediye başkanlarını azarlıyor. Böyle bir anlayış olabilir mi? Milletin geleceğiyle, güveniyle, huzuruyla alakalı bir konuda hep birlikte hareket etmek varken niye milletimizi ayrıştırmak, milletimizi yalan yanlış ifadelerle kandırmak yoluna gidelim? Böyle bir siyaset olur mu?

"DEPREM BÖLGESİ CHP'NİN İNSAFINA KALSAYDI BUGÜN ULU CAMİİ GİBİ TEMEL AŞAMASINDA OLURDU"



Bakan Kurum, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'daki Ulu Camii'yi hala tamamlamamış olduğunu belirterek, "Bakıyorsunuz bir haftadır 11 ilde yatıp kalkıyor. 11 ilde yapılan bu kadar esere, bu kadar hizmete, arama kurtarma ekibinden işçisine, mimarına, mühendisine kadar onların alın terine saygısızlık etmek dışında tek bir icraatı yok. Sizin de belediyeleriniz vardı. Çıkıp bir ucundan da siz tutamaz mıydınız? İşte Ulu Camii ortada. 'Ulu Camii'yi biz yapacağız' dediler. Hala temel aşamasında. Emin olun, eğer deprem bölgesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin insafına kalsaydı bugün 11 ilimizin hepsi Ulu Camii gibi temel aşamasında olurdu. Biz, milletimizi onların insafına terk etmedik. Cumhurbaşkanımız 'orada tek bir evsiz, tek bir yuvasız kardeşimiz kalmayacak' dedi, bu anlayışla gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Çünkü biz oradaki depremzede annemize, babamıza, yavrumuza bir söz verdik. 'Bir saat, bir dakika daha erken evine girsin diye bu mücadele yapacağız' dedik ve milletimizin destekleriyle, dualarıyla 455 bin konutumuzu alnımızın akıyla tamamladık" diye konuştu.

"BİZE 'ŞANTİYE ŞEFİ' DEDİLER, GURUR DUYDUK"

Muhalefetin deprem bölgesindeki inşa çalışmaları sırasında, 'Sen 11 ilin şantiye şefi misin?' diyerek kendisini hedef aldığını anımsatan Bakan Kurum konuşmasını şu sözlerle tamamladı: Bize 'şantiye şefi' dediler. 'Sen 11 ilin şantiye şefi misin?' dediler. 'Evet şantiye şefiyiz' dedik. 'Şeref duyuyoruz' dedik. Çünkü ben 11 ilin kardeşi olmaktan, 11 ilin evladı olmaktan gurur duyacağım. Bir nişan olarak bunu göğsümde taşıyacağım. İnşallah artık deprem konutlarının teslimiyle birlikte tüm Anadolu şaha kalkacak. Tüm Anadolu bugün yeniden tarih yazmaya başlayacak. Biz ne yalanlara ne engellemelere yönümüzü dönmeyeceğiz. Gürültüler istikametimizi bozmayacak. Ve o boş tartışmalar bizi hedefimizden saptırmayacak. Biz bu yola milletimizle çıktık. Yolumuza da milletimizle birlikte devam edeceğiz.