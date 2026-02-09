PODCAST CANLI YAYIN

TBMM lokantasında taciz iddiası: Savcılık tahliye kararlarına itiraz etti

Son dakika haberi! TBMM’de staj yapan öğrencilere yönelik taciz iddiasıyla 4’ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin tutuklu sanıkların tahliyesine ilişkin kararına, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

TBMM lokantasında taciz iddiası: Savcılık tahliye kararlarına itiraz etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) staj yapan öğrencilere yönelik taciz ve cinsel istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada verilen tahliye kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Meclis lokantasında çalışan tutuklu sanıklar Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S. hakkında tutuklulukta geçirdikleri süre ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliyelerine hükmedildi.

SAVCILIK TAHLİYE KARARINA İTİRAZ ETTİ

Mahkemenin tahliye kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılığın itiraz dilekçesi bir üst mahkemeye gönderildi.

