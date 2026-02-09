Başkan Erdoğan'dan MHP'nin 57. yıl dönümüne özel "Cumhur" aranjmanı! Bahçeli'ye tebrik

MHP, 2018 ve 2023 genel seçimlerinde AK Parti ile kurduğu Cumhur İttifakı çerçevesinde seçimlere katıldı ve şu anda TBMM'de 47 milletvekili ile temsil ediliyor.

MHP 57 yaşında

MHP'NİN 57 YILI



Alparslan Türkeş'in, 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Büyük Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilmesi sonrasında partinin adı 1969'da Milliyetçi Hareket Partisi, amblemi de "üç hilal" olarak değiştirildi.

Böylece Türk siyasi hayatında yerini alan MHP'nin tüzüğünde, "Meşruiyeti milli irade olan, insan odaklı, seviyeli, ilkeli, dürüst bir siyaset anlayışıyla adaleti ve hakkaniyeti esas alan bir yönetim anlayışını tesis etmek, toplumsal barış ve huzuru hakim kılmak, yüce Türk milletinin milli ve manevi değerleriyle tarihi ve kültürel zenginliklerine sahip çıkmak, devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, hak ve menfaatlerini korumak"gibi amaçlar yer aldı.

Parti, 12 Ekim 1969 seçimlerinde yüzde 3 oy alarak kurucu lider Alparslan Türkeş'i Adana'dan milletvekili çıkardı.

Ülkedeki 14 Ekim 1973 seçimlerinde yüzde 3,4 oy alarak 3 milletvekili çıkaran MHP, Süleyman Demirel'in Başbakanlığında kurulan birinci "Milliyetçi Cephe" hükümetine 2 bakanlık alarak dahil oldu. Bu hükümette, Türkeş Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı, MHP Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan ise Devlet Bakanı oldu.

MHP, 5 Haziran 1977 genel seçimlerinde oy oranını yükselterek yüzde 6,4 ile 16 milletvekili çıkardı. Parti, Süleyman Demirel'in Başbakanlığında kurulan ikinci "Milliyetçi Cephe" hükümetinde de 5 bakanlık üstlenerek yürütmede görev aldı.

Türkeş, yine Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanlığı görevini yürüttü.