Beşiktaş’tan Rafa Silva mesajı: Kapılar açık ama şartlar Beşiktaş belirler

Teknik direktör Sergen Yalçın, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı açıklamada Portekizli yıldız Rafa Silva ile yaşanan sürece dair çarpıcı ifadeler kullandı. Yalçın, "Hayatımda hiç kimseye tanımadığım toleransı Rafa Silva'ya tanıdım" diyerek oyuncuya gösterdiği özel yaklaşımı vurguladı. Rafa Silva ile iletişimde yaşadıkları sorunlara değinen Yalçın, oyuncunun artık kendileriyle doğrudan değil, menajeri üzerinden konuştuğunu belirtti. Buna rağmen kapılarının hala açık olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Oyuncu bizim en değerli oyuncumuz.

Kapımız bugün de açık. Gelsin antrenmanını yapsın, hafta sonu maça çıksın" dedi. Rafa Silva'nın oyundan çıkarılmasına yönelik eleştiriler için de konuşan Yalçın, "Messi, Ronaldo da oyundan çıkıyor sonuçta" diye konuştu. Tecrübeli teknik adam çözüm için hala Rafa Silva'ya kapıyı açık bıraktıklarını yineledi.



OLAY ARTIK BİZDEN ÇIKTI



SERGEN YALÇIN, Rafa Silva'nın durumuna ilişkin "Maalesef Kasımpaşa maçının olduğu hafta oyuncu bize antrenmana çıkmayacağını, maçlarda oynamayacağını söyledi. Olay bu aşamadan sonra bizden çıktı" ifadelerini kullandı.

AYRILIK ŞARTLARINI BEŞİKTAŞ BELİRLER



Başkan Adalı, Rafa Silva kriziyle menajerinden gelen "3 milyon Euro getirelim, bırakın" teklifini komik olarak nitelendirdi. Siyah-Beyazlı kulübün başkanı net mesaj verdi: "Burası Beşiktaş, ayrılmak isteyen varsa şartları Beşiktaş belirler."



BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında takımın gündemine ve yıldız futbolcu Rafa Silva'nın geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, Rafa Silva'ya her zaman özel bir yaklaşım gösterdiklerini ve oyuncunun takım için değerini bildiklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Rafa Silva'ya hep özel davrandık, onu sarıp sarmaladık. Beşiktaşlı biri ve başkan olarak en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim?" Rafa Silva ile uzun görüşmeler yaptıklarını belirten Adalı, futbolcuya duyulan sevgi ve taraftarın beklentilerinin açıkça anlatıldığını dile getirdi: "Rafa devre arasına kadar talebimiz için olumlu adım atmadı.

Ocak ayı için çıkış maddesi bellidir. Menajeri tarafından '3 milyon Euro getirelim, bırakın' gibi komik bir teklif geldi. Burası Beşiktaş, ayrılmak isteyen varsa şartları Beşiktaş belirler." Adalı, kulübün haftalardır bu konuyla uğraştığını ve camianın içinin rahat olması gerektiğini ifade ederek "Elimizden gelmeyen de dahil ne gerekiyorsa yapılmıştır" dedi. Ayrıca Adalı, Rafa Silva'ya kaptanlık teklif ettiklerini ancak kabul edilmediğini açıkladı.



TÜRKİYE'DE SADECE BEŞİKTAŞ'TA OYNAR



BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva'nın başka bir Türk kulübüne gitmeyeceğini söyledi. Silva'nın önce "Maç stresi istemiyorum" dediğini, ardından menajerinin şartları sorduğunu belirten Adalı "Değerini sen belirle dedim. Bir rakam var ama açıklamam. Biz onun takımla antrenmana çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.