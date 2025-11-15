Orlando Magic’in yıldızı Banchero, kasık sakatlığı nedeniyle Nets maçında yok

ORLANDO MAGİC'in yıldızı Paolo Banchero, sol kasık zorlanması nedeniyle bu gece Brooklyn Nets maçında forma giyemeyecek. Banchero, MRI sonuçlarıyla sol kasık zorlanmasının doğrulanmasının ardından Nets karşısında oynayamayacak. Amerikan basınının aktardığı bilgiler doğrultusunda; oyuncunun iyileşme süreci günlük olarak değerlendirilerek takip edilecek. Banchero, bu sezon Magic kadrosunun en önemli isimlerinden biri oldu ve 12 maçta 21.7 sayı, 8.7 ribaund ve 4.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Magic şu anda 6–6 derecesiyle Doğu Konferansı'nda 10. sırada bulunuyor.

