Sultanlar ve Efeler finalde!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda Kadın Milli Voleybol Takımımız, 4. maçında Tacikistan’ı 3-0 yendi. İlk seti 25-3, ikinci seti 25-11 ve üçüncü seti de 25-10 alan ay-yıldızlı takım maçı set vermeden kazandı. Organizasyonda 4’te 4 yapan Kadın Milli Voleybol Takımı, yarın final mücadelesine çıkacak. Filenin Efeleri ise 5. maçında ev sahibi Suudi Arabistan’ı 25-16, 25-16 ve 27-25’lik setlerle 3-0 mağlup ederek yarın oynanacak finalde İran’ın rakibi oldu.

Giriş Tarihi :12 Kasım 2025
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımımız, 4. maçında Tacikistan'ı 3-0 yendi. İlk seti 25-3, ikinci seti 25-11 ve üçüncü seti de 25-10 alan ay-yıldızlı takım maçı set vermeden kazandı.

Organizasyonda 4'te 4 yapan Kadın Milli Voleybol Takımı, yarın final mücadelesine çıkacak. Filenin Efeleri ise 5. maçında ev sahibi Suudi Arabistan'ı 25-16, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek yarın oynanacak finalde İran'ın rakibi oldu.

