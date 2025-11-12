Gençlik ve Spor Bakanı Bak Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde konuştu: Temiz futbol istiyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne katıldı. Bakan Bak, "Turkuaz Medya Grubu'nun spor zirvesi başlığı altında Türk sporunun geleceğiyle ilgili, vizyonuyla ilgili çeşitli panellerin yapıldığı, tartışmaların yapıldığı bu ortamda hepimiz sporun daha iyiye gitmesi için birlikte çalışıyoruz. Bu noktada Turkuaz Medya'nın bu çabasına biz de destek vermek üzere her yıl olduğu gibi bu yıl da buradayız" ifadelerini kullandı. Bakan Bak, "Sporun yönetiminde de ekonomik şartlarında önemli değerleri var. Biz fair play istiyoruz. Biz adaletli sporda fair play'in ön plana çıkması istiyoruz. Temiz futbol istiyoruz, temiz spor istiyoruz. O yüzden devlet olarak da bu noktada gerekli önlemleri, çabaları yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

SPOR DİPLOMASİ ARACI

Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle de sporun diplomasi yönünü çok iyi kullanması bizim için de çok çok önemli. Spor bir diplomasi aracı aynı zamanda. Ben de parlamenterken, milletvekiliyken katıldığım, görev aldığım NATO'da ve diğer ülkelerdeki toplantılarda her zaman işe sporla başlardım. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu en iyi en iyi kullanan liderlerden bir tanesi" dedi.



DEVRİM YAŞANIYOR



Osman Aşkın Bak, "Türk sporunda bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. Türk sporunun UEFA standartlarında, Avrupa standartlarında ve FIFA standartlarında 41 tane stadyum inşası tamamlandı. Bunun yanında onlarca, yüzlerce spor salonu, yüzme havuzu, atletizm pistleri başta olmak üzere pek çok spor tesisi yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bunların hepsi ülkemiz açısından da çok çok kıymetli" dedi.



TURKUVAZ Medya'daki dev organizasyonda Türk sporu masaya yatırıldı



YEDİ OKYANUS'A HAZIRLANIYORUM



Turkuvaz Medya Teşekkür Plaketi verilen Ultra- Maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "Dünyanın en zorlu açık su yüzme parkurlarını kapsayan "Yedi Okyanus" projesine hazırlanıyorum. Mücadele ettiğim koşulların, yalnızca fiziksel değil, duygusal ve mental boyutları da var" dedi. Avcı, diğer spor dallarının aksine yarışın şartlarına doğanın karar verdiğini belirtti.



SPOR ZİRVESİ'NE GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ



SPOR Zirvesi büyük ilgi gördü. Bu önemli zirve İddaa, Safiport, TFF, Trendyol, Türk Telekom ve Ziraat Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilirken; Ekmas, Eminevim, Kiğılı ve Sarıyer Kola zirvenin destek sponsorları oldu.



GELDİĞİMDEN BERİ BURALI GİBİ HİSSETTİM



Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Geldiğimden beri buralı gibi hissettim. O yüzden kendimi kendim gibi gösterebildiğim için çok mutluyum" dedi



MONTELLA, kendisine yöneltilen "Sizi herkes çok sevdi ve kısa zamanda bizden biri gibi oldunuz. Bunu nasıl başardınız?" sorusunu içtenlikle yanıtladı. İtalyan teknik adam, "Kendimi her zaman çok yakın hissediyorum. İtalya'nın güneyindeki küçük bir köyde yetişen bir insan olarak değerlerimizin ve kültürümüzün ne kadar benzer olduğunu farklı şekillerde de dile getirmiştim. Adana'da çalıştığım günlerde de söylemiştim, gerçekten de burada konfor alanımdan çok uzaklaşmadım. Geldiğimden beri buralı gibi hissettim. O yüzden kendimi kendim gibi gösterebildiğim için çok mutluyum" şeklinde konuştu. Montella, "Biz ne olursa olsun, Dünya Kupası'na gitmek için sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Herkes tarafından da desteği hissedebiliyoruz ve o destek bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.



ONUR ÖDÜLÜNÜ ALDI



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Onur Ödülü'nün sahibi oldu. Bakan Bak'a ödülünü, A Kanallar Genel Müdürü Abdulhalik Çimen takdim etti.



CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM



Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bizleri yalnız bırakmayan, yanımızda olan ve Türk voleybolunu yakından takip eden Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız bizi kabul ettiğinde, 'Kadın takımı tamam. Çok iyi işler yapıyorsunuz ama erkek takımı da muhteşem.' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Sırbistan'da konuya el koyarak 2026 Avrupa Şampiyonası'nın İstanbul'a alınmasını sağladı. Filenin Sultanları, İstanbul'da 2026 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek" diye konuştu.



TÜRK SPORUNA KATKI VERMEK MİSYONUMUZ



A Spor Yayın Koordinatörü Tahsin Ender Bilgin, "Türk sporuna katkı vermeyi bir misyon olarak benimsiyoruz. Spor yayıncılığında güçlü, tarafsız ve dinamik içerikler üretirken; dürüst oyun ve sportmenlik kavramlarını ekranlarımızda ve sayfalarımızda yansıtmayı amaçlıyoruz. Bizim için esas olan, tüm spor branşlarında 'renklerin kardeşliği'dir ve elbette her şeyden önce kırmızı ve beyazdır" dedi.