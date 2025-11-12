SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Dursun Özbek'ten önemli açıklamalar: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ni almak!

Dursun Özbek, “Türkiye’yi ve G.Saray’ı en iyi şekilde temsil etmenin peşindeyiz” diye konuştu. Özbek, “Hedefimiz kupayı kazanmak ama Şampiyonlar Ligi Avrupa’nın en tepe noktası” dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Kasım 2025
Dursun Özbek’ten önemli açıklamalar: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ni almak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Spor Zirvesi'nde çarpıcı açıklamalar yaptı. Özbek, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili, "Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 galibiyet aldık. Şu anda sıralamada 9. basamaktayız. Hedefimiz ilk 8'de bitirmek. Olmazsa ilk 16 içinde yer almak. Türkiye'deki bütün futbolseverlerin beklediği başarıyı yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Çok iyi bir takımımız var. Amacımız hem taraftarımızı hem de futbola gönül veren Türk insanını mutlu etmek. Bunun için üzerimizde büyük bir vazife var. Hazırlıklarımız tamam. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmekte kararlıyız" açıklamasını yaptı.

Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi kupasını almak olduğunu dile getiren Özbek, "Hedefimiz kupayı kazanmak ama Şampiyonlar Ligi Avrupa'nın en tepe noktası. Öncelikle burada futbolumuzla Türkiye'yi ve Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmenin peşindeyiz. Bunu layıkıyla yaptığımız takdirde sonucu alacağımıza inanıyorum" dedi. TURKUVAZ Medya Grubu tarafından düzenlenen "Spor Zirvesi" kapsamında ödüller sahiplerini buldu... Turkuvaz Medya Onur Ödülü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na, Türk Voleyboluna Üstün Hizmet Ödülü TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a, Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya, En İyi Lejyoner Ödülü milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na (Inter), Türk Futbolunu Tanıtım Ödülü ise milli futbolcular Arda Güler (Real Madrid) ve Kenan Yıldız'a (Juventus) verildi. Son 3 sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, bir çok alanda yine ödülleri toplamayı başardı.


BU TUZAKLARA DÜŞMEM


Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Lookman iddiaları var. Ne söylemek istersiniz?' şeklindeki soruya çarpıcı bir cevap verdi. Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Dursun Özbek, "Bu tuzaklara düşmem. Transferler, çok gizli yapılması gereken bir husus. Eksikler varsa gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düştü | Şehidimiz var! Türkiye yasa boğuldu: Vatan evlatlarının şehadet haberi ailelerine ulaştırılıyor
CANLI ANLATIM | MSB açıkladı: C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düştü! Enkaza ulaşıldı | Başkan Erdoğan açıkladı: Şehitlerimiz var
Takasbank
İDDİANAME | Ekosistem haramı kurumsallaştırdı! Parsadan Aykut 1.25 milyon dolarlık rüşvetin kuryesi çıktı: Florya’da organize haraç ağı
İstanbullunun kişisel verilerini ABD ve Almanya’ya servis ettiler! Ekrem İmamoğlu’na destek için manipülasyon, lokasyon temelli takip ne ararsan var...
Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi hesaplar hangi isimler? O gazeteciler fonlandı
İBB iddianamesinde ortaya çıktı! Capacity AVM’yi aşan rüşvet: Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit talebi
Kocaeli’de yangın faciasında 7 tutuklama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu
İBB iddianamesinden CHP’nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı
Son dakika: Gürcistan’da düşen C-130’umuz sonrası jet temas! Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü
Ekrem İmamoğlu’na 2352 yıla kadar hapis! TAKVİM İBB iddianamesine ulaştı: Önce paralar ve CHP’yi sonra devleti ele geçirmek istediler
Başkan Erdoğan’dan Medeniyetimizde Şehir ve Mekan programında CHP’ye tepki: Metropollerimiz fetret devri yaşıyor
Sözcü ve Eko-Troller’den AYM’ye CHP’nin kapatılması için başvuru provokasyonu! Başsavcılıktan flaş açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: İBB iddianamesi hazır! Ekrem İmamoğlu örgüt kurucusu! Hangi suçlar işlendi? Akın Gürlek’ten flaş mesaj
SDG’deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal’dan entegrasyona sabotaj: YPG’li Hemo’dan özerklik ve savaş provokasyonu
ÖZEL | Dursun Özbek’ten bahis açıklaması! Ayırt edilmeli
Başkan Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Programı’nda açıkladı: Fidan dikme rekorunu bugün kıracağız
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde ödüller sahiplerini buldu!
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Yakında meyvesini verecek | Cumhur İttifakı milletiğimizin parlayan geleceğidir
Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi’ne rekor ilgi: Bakan Kurum ilk günün başvuru sayısını açıkladı
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Beşiktaşlı Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu’ndan suç duyurusu Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Beşiktaşlı Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan suç duyurusu TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu: Yıldız oyuncu milli takımdan çıkarıldı! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendi TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu: Yıldız oyuncu milli takımdan çıkarıldı! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendi Başkan Erdoğan’ı hedef alan Furkan Bölükbaşı tutuklandı! Başkan Erdoğan'ı hedef alan Furkan Bölükbaşı tutuklandı! Özgür Özel’in yapamadığını Gürsel Tekin CHP adına yaptı! Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusu: TAKVİM dilekçeye ulaştı Özgür Özel'in yapamadığını Gürsel Tekin CHP adına yaptı! Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusu: TAKVİM dilekçeye ulaştı Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi’ne rekor ilgi: Bakan Kurum ilk günün başvuru sayısını açıkladı Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi'ne rekor ilgi: Bakan Kurum ilk günün başvuru sayısını açıkladı Trump’tan Şara ile görüşmenin ardından Başkan Erdoğan’a övgü: Büyük bir lider Trump’tan Şara ile görüşmenin ardından Başkan Erdoğan’a övgü: Büyük bir lider