Dursun Özbek’ten önemli açıklamalar: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ni almak!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Spor Zirvesi'nde çarpıcı açıklamalar yaptı. Özbek, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili, "Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 galibiyet aldık. Şu anda sıralamada 9. basamaktayız. Hedefimiz ilk 8'de bitirmek. Olmazsa ilk 16 içinde yer almak. Türkiye'deki bütün futbolseverlerin beklediği başarıyı yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Çok iyi bir takımımız var. Amacımız hem taraftarımızı hem de futbola gönül veren Türk insanını mutlu etmek. Bunun için üzerimizde büyük bir vazife var. Hazırlıklarımız tamam. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmekte kararlıyız" açıklamasını yaptı.

Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi kupasını almak olduğunu dile getiren Özbek, "Hedefimiz kupayı kazanmak ama Şampiyonlar Ligi Avrupa'nın en tepe noktası. Öncelikle burada futbolumuzla Türkiye'yi ve Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmenin peşindeyiz. Bunu layıkıyla yaptığımız takdirde sonucu alacağımıza inanıyorum" dedi. TURKUVAZ Medya Grubu tarafından düzenlenen "Spor Zirvesi" kapsamında ödüller sahiplerini buldu... Turkuvaz Medya Onur Ödülü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na, Türk Voleyboluna Üstün Hizmet Ödülü TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a, Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya, En İyi Lejyoner Ödülü milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na (Inter), Türk Futbolunu Tanıtım Ödülü ise milli futbolcular Arda Güler (Real Madrid) ve Kenan Yıldız'a (Juventus) verildi. Son 3 sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, bir çok alanda yine ödülleri toplamayı başardı.



BU TUZAKLARA DÜŞMEM



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Lookman iddiaları var. Ne söylemek istersiniz?' şeklindeki soruya çarpıcı bir cevap verdi. Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Dursun Özbek, "Bu tuzaklara düşmem. Transferler, çok gizli yapılması gereken bir husus. Eksikler varsa gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.