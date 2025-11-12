Domenico Tedesco çalışma temposuyla dikkat çekiyor

Fenerbahçe'nin son haftalarda gösterdiği etkili performansın mimarı olan Domenico Tedesco çalışma azmiyle de dikkatleri çekiyor. İtalyan teknik adamın milli aralarda ülkesine ya da tatile gitmek yerine tesislerde kalıp takımın daha iyi olması için büyük mesai harcadığı öğrenildi. Bu durumun yönetim tarafından da takdir edildiği gelen haberler arasında.

PERFORMANSLARI YÜKSELTİYOR

Bilindiği gibi Jose Mourinho milli aralarda takıma verdiği iznin ardından ülkesi Portekiz'e ya da yurt dışına tatile gitmesiyle eleştiriliyordu. Ancak İtalyan teknik adam Mourinho'nun aksine milli takımlara gitmeyen futbolcularla çalışmalarını sürdürerek oynamayan futbolcuların da performansını yukarı çekmek için mesai harcıyor.



BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAĞIZ



Fenerbahçe ile Gedik Yatırım arasında futbol A takımı konç sponsorluğu anlaşması imzalandı. imza töreninde konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Bankalar Birliği ile ilgili, "Bir an önce o süreci tamamlayıp Fenerbahçe'nin finansal özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz" dedi.



TEK RAKİBİ BAYERN



Fenerbahçe, Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında Bayern Münih ile birlikte mağlup olmayan iki takımdan biri konumunda. Ligde 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Sarı-Lacivertliler 28 puan topladı. Bayern Münih ise 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.