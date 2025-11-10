Tedesco galibiyet sonrası konuştu: Galatasaray’ı umursamıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kayserispor maçından sonra açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca futbolu çok düşünen bir takımı olduğunu söyleyerek, "Fred Kayserispor önünde harika oynadı. Onun hep sakin kalmasını istedim. Ligin alt sıralarındaki takımlarla oynanan maçlar her zaman zorlu geçiyor.Bu yüzden maçtan önce gergindim. Başta boşlukları bulamadık. 4 hafta önce bu maç oynansaydı 3 top kaybı yapar ve kontratak yerdik" diye konuştu. Kendisine 2 hafta sonra oynayacakları derbi maçıyla ilgili soru sorulması üzerine konuşan Tedesco, "Galatasaray'ı şu anda umursamıyorum. Çünkü ben Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Kendi takımıma bakıyorum. Onları izlemeye ve analiz yapmaya onlarla oynayacağımız

zaman başlayacağım" diye konuştu.