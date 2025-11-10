PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Tedesco farkı! Fenerbahçe ligde en çok kazanan takım oldu

Eylül 2025’te göreve gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımıyla çıktığı Süper Lig maçlarında 6 galibiyet ve 21 puanla zirvede yer aldı. Alman teknik adam, hem sonuçlarla hem de oynattığı futbolla taraftarların güvenini yeniden kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Kasım 2025
Tedesco farkı! Fenerbahçe ligde en çok kazanan takım oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun ilk maçına çıktığı Eylül 2025'ten bu yana Süper Lig'de en fazla galibiyet alan (6) ve puan toplayan (21) takım Fenerbahçe. Alman teknik adam, kara bulutları dağıtmakla kalmadı. Oynattığı futbolla da taraftarların güvenini kazanmayı başardı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan dönüşü duyurdu: Bahçeli ile Cumhur Zirvesi | Gazze’ye deprem konteynerleri | Trump ve F-35 mesajı
Türk Telekom
Tuğba, Nisa, Cansu... Tabutta al yazma gözlerde yaş! Kocaeli’deki faciada can veren 6 kadın toprağa verildi
Kanarya’dan zirveye mesaj! Fenerbahçe - Kayserispor: 4-2 | MAÇ SONUCU
Ölen 6 cana hakaret ve küfür ettiler! Kocaeli’de parfüm fabrikası faciası sonrası skandal paylaşımlar
İdefix
Kim Milyoner Olmak İster’de o soru yarışmacıyı yaktı! Oktay Kaynarca yarışmacıyı türküyle uğurladı!
Eğlence mekanında korkunç saldırı: Yüzüne kolonya dökülüp ateşe verildi | O cani tutuklandı
Aslan apolet bıraktı! Kocaelispor - Galatasaray: 1-0 | MAÇ SONUCU
İşkencenin adı bu kez Rakefet! Ne ışık var ne hava: Filistinliler İsrail’in yeraltı hapishanesinde ölüme terk edildi
Doğu Akdeniz’de at izi it izine karıştı! GKRY, İsrail, Mısır... Mavi Vatan karşıtı intikam tatbikatı | Türkiye Kıbrıs’ı yedirmeyecek
Fenerbahçe’ye buldozer gibi forvet! Transferde dev bomba
Amerikan rüyası kapanma kabusuna döndü, ülke kontak kapattı! Shutdown Amerika!
Kocaeli’de parfüm deposu faciası! 6 kadın gözyaşları içinde toprağa verildi... Gözaltı sayısı artıyor
Başkan Erdoğan’dan Özel’in hadsiz sözlerine yanıt: Biz o seviyeye inmeyiz, inemeyiz!
Mandalinci İmamoğlu’nun izinde! Hayali ödemeler Sayıştay raporunda | Bomba: CHP’li Kadıköy Belediyesi CHP’li Bodrum Belediyesi’ni yalanladı
Ajan Hüseyin Gün’ün rehberinden FETÖ’den CIA’ye MOSSAD’dan İsrail’e casus ağı çıktı! Türkiye karşıtı plan deşifre edildi
Memur ve emekliye Ocak zammı geliyor! Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininden sonra kim ne kadar alacak?
Kutup koridoru açıldı: Arktik soğuklar geliyor! MGM’den İstanbul, İzmir ve birçok ilde yağış alarmı! 2 gün sonra...