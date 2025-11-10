Tedesco farkı! Fenerbahçe ligde en çok kazanan takım oldu
Eylül 2025’te göreve gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımıyla çıktığı Süper Lig maçlarında 6 galibiyet ve 21 puanla zirvede yer aldı. Alman teknik adam, hem sonuçlarla hem de oynattığı futbolla taraftarların güvenini yeniden kazandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun ilk maçına çıktığı Eylül 2025'ten bu yana Süper Lig'de en fazla galibiyet alan (6) ve puan toplayan (21) takım Fenerbahçe. Alman teknik adam, kara bulutları dağıtmakla kalmadı. Oynattığı futbolla da taraftarların güvenini kazanmayı başardı.