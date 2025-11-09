Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında 3-1 galip gelerek kötü gidişi durdurdu

Kartal yara sardı... Ligde son 2 maçta 5 puan kaybederek zirve yarışında geri kalan Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek hem moral buldu, hem de kötü gidişi biraz olsun durdurdu. Henüz 2. dakikada El Bilal Toure'den seken top Abraham'ın önünde kaldı. İngiliz oyuncunun yaptığı vuruş savunmaya da çarparak ağlara gitti: 0-1. 27'de Cengiz'in köşe atışına Djalo kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 0-2. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi takım 51'de farkı bire indiren golü attı.

Rıdvan'ın pas hatasından topu kontrol eden Boli ceza sahasına girip yaptığı vuruşla farkı bire indiren golü attı: 1-2. 65'te Bünyamin'in sağ kanattan yaptığı ortada Djalo topu uzaklaştırmayı başardı. 81'de Cerny'nin pasına hareketlenen Jota Silva ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla farkı yeniden ikiye çıkardı: 1-3. Beşiktaş böylece zorlu deplasmandan 3-1 galip ayrılarak derin bir nefes aldı.



HÜCUMDA GÖZ DOLDURDULAR



Beşiktaş son haftalardaki performansının tam aksine Antalyaspor karşısında istatistikleriyle göz kamaştırdı.



BEŞİKTAŞ Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerken hücum istatistikleriyle de göz doldurdu. Topla yüzde 54 oynama oranını yakalayan Kartal'da gol beklentisi 1.49'u buldu. Deplasmanda oynadığı maçta toplam 13 şut atan Siyah-Beyazlılar bunun 5'inde isabet sağladı. Karşılaşmada 1 şutu direkten dönen Beşiktaş 3 kez korner kullandı. Siyah-Beyazlılar Antalya'da hücumda Orkun ve Rafa Silva gibi yıldızlarının olmamasına rağmen iyi bir performans göstererek kendine geldi. Beşiktaş özellikle skor 2-0 olduktan sonra farkı artıracak pozisyonlar da buldu ama bunlardan yararlanamadı. Kartal 90 dakika baskılı bir oyun oynayarak bu kez sınıfı geçti.



KORNERDEN 4'ÜNCÜ GOL



Beşiktaş bu sezon kullandığı korner atışları sonrası gelişen pozisyonla 4. kez gol bulmayı başardı. Siyah-Beyazlılar ligde fileleri 21 kez sarsarsen bunların 4'ünü korner atışlarıyla attı.



KAYTAZ: BEYAZ GÜNLER YAKIN



Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın cezalı olması nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Murat Kaytaz, "Geldiğimiz günlerden beri oyuncularımız maça istekli başlıyor. Bu maçta da öyle başladık ama ikinci yarı kendi hatamızdan gol yedik. Tammy'nin golünde şans ilk defa yanımızda oldu. Daha iyi olacağız. Beyaz sayfa açmak istiyorduk sayfa griye çaldı ama beyaz günler yakın. Bunun için çalışıyoruz" dedi.



TIAGO DJALO SİFTAH YAPTI



Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Djalo dün attığı kafa golüyle Siyah-Beyazlı formayla rakip ağlara ilk golünü atmış oldu. Cengiz'in kullandığı köşe atışında kafayla şık bir gol atan Siyah-Beyazlı oyuncu karşılaşmaya ilk 11'de başlarken başarılı bir performans sergiledi. Djalo topla 69 kez bulaşırken yüzde 98'lik pas isabeti sağladı. Rakipleriyle girdiği mücadelede 1 kez top kapan Portekizli futbolcu takım arkadaşlarıyla iyi anlaşırken alınan galibiyette önemli pay sahibi oldu.