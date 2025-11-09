SON DAKİKA
Bahis skandalı sonrası FİFA ve UEFA'nın gözü Türkiye'de

TFF, bahis soruşturması sonrası FIFA ve UEFA ile sürekli dirsek temasında. Futbolun en üst kurumları TFF’nin çalışmalarından oldukça memnun

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Kasım 2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda 'Hakemlerin bahis sitelerine üyeliği' olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyonda Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile eski Kasımpaşa Eski Başkanı Fatih Saraç'ın yanı sıra 17 hakem gözaltına alınmıştı. Fatih Saraç serbest bırakıldı.

Bu süreçle ilgili FIFA ve UEFA da Türkiye Futbol Fedarasyonu ile sürekli temas halinde. Futbolun en üst kurumları olan FIFA ve UEFA'nın TFF'nin son günlerde yaptığı çalışmalardan memnun olduğu öğrenildi. Gelişmeleri yakından takip eden FIFA ve UEFA soruşturmaların tamamıyla sona ermesini ve ortaya çıkacak fotoğrafın netleşmesini bekliyor. Ortaya çıkacak tablo sonrasında TFF, UEFA ve FIFA toplantı gerçekleştirecek ve yol haritası çizilecek.

Bahis skandalı sonrası başkan ve hakemler gözaltına alındı. Süreç devam ediyor.

