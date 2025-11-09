Bahis skandalı sonrası FİFA ve UEFA’nın gözü Türkiye’de

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda 'Hakemlerin bahis sitelerine üyeliği' olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyonda Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile eski Kasımpaşa Eski Başkanı Fatih Saraç'ın yanı sıra 17 hakem gözaltına alınmıştı. Fatih Saraç serbest bırakıldı.

Bu süreçle ilgili FIFA ve UEFA da Türkiye Futbol Fedarasyonu ile sürekli temas halinde. Futbolun en üst kurumları olan FIFA ve UEFA'nın TFF'nin son günlerde yaptığı çalışmalardan memnun olduğu öğrenildi. Gelişmeleri yakından takip eden FIFA ve UEFA soruşturmaların tamamıyla sona ermesini ve ortaya çıkacak fotoğrafın netleşmesini bekliyor. Ortaya çıkacak tablo sonrasında TFF, UEFA ve FIFA toplantı gerçekleştirecek ve yol haritası çizilecek.

