Montella'dan İrfan Can ve Aral sürprizi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe’de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci’yi milli takıma çağırdı. Midtjylland forması giyen Aral Şimşir de ilk kez kadroya davet edildi

Giriş Tarihi :08 Kasım 2025
Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan, 18 Kasım'da da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosunda 28 futbolcu yer aldı. Teknik direktör Vincenzo Montella, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir'i ilk kez milli takıma davet etti. Vincenzo Montella'nın bir başka sürprizi ise Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci oldu. Başakşehir forması giyen Yusuf Sarı ise yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından yeniden A Milli Takım'a çağırdı.

