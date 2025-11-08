Montella’dan İrfan Can ve Aral sürprizi!

Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan, 18 Kasım'da da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosunda 28 futbolcu yer aldı. Teknik direktör Vincenzo Montella, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir'i ilk kez milli takıma davet etti. Vincenzo Montella'nın bir başka sürprizi ise Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci oldu. Başakşehir forması giyen Yusuf Sarı ise yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından yeniden A Milli Takım'a çağırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN