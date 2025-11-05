SON DAKİKA
Serdal Adalı Genel Kurulda yaşanan olaylarla ilgili sert sözler sarf etti: Bunun adı operasyon

Adalı, "Başkan olmak isteyen çıksın, vizyonunu anlatsın. Camiasını karıştırarak, iftirayla, perde arkasından manipülasyonla siyaset yapmasın" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi :05 Kasım 2025
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dünkü yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamlarda bulundu. Adalı gergin geçen genel kurulla ilgili, "Her şey önceden kurgulanmıştı. Yıllardır aynı oyun ve aynı oyuncular. Beşiktaş seyirci değil ve bu oyunu ezberledi. Bu ciddi bir operasyon! Amaç Beşiktaş'ı tekrar seçime götürmek, istikrarsız yapmak. Buna izin vermeyeceğim" dedi.

DESTEKLEYECEĞİM


Adalı, "Başkan olmak isteyen çıksın, vizyonunu anlatsın. Camiasını karıştırarak, iftirayla, perde arkasından manipülasyonla siyaset yapmasın. Burayı temiz kalbiyle yönetecek, Beşiktaş'ı şahsi menfaati için kullanmayacak adayı ben destekleyeceğim" dedi. DİMDİK AYAKTAYIZ
Adalı, "Beşiktaş'ın tek kuruşuna sahip çıkmaya devam edeceğim. Bizim mücadelemiz koltuk için değil, Beşiktaş'ın geleceği için. Beşiktaş'ı karanlığa çekmek isteyenlere karşı dimdik ayaktayız" dedi.

FUTBOL KOMİTESİ KURULDU


Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yönetim kurulu toplantısının ardından aldıkları kararı açıkladı. Adalı, "Asbaşkanımız Murat Kılıç ile birlikte, Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu'nun yer aldığı bir futbol komitesi oluşturduk" ifadelerini kullandı.


HEYECANA KAPILDIM


Adalı, "Taraftar yanım, bazen yöneticiliğimin önüne geçti. Heyecana kapıldım. Şampiyonluk kelimesini erken kullandım. Bizim hedefimiz her zaman kupa ama gerçeğimiz temeli sağlam bir yapılanmadır" dedi


GÖREVININ BAŞINDA


Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı son dönemde eleştiri oklarının hedefindeki Sergen Yalçın ile ilgili konuştu. Adalı, "Sergen Hocamız ile ilgili birçok şey söyleniyor. Sergen Hocamız görevinin başındadır ve en ufak bir problemimiz yoktur" ifadelerini kullandı.

