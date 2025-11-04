PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe Tedesco ile uçuşa geçti! Derbi zaferi sonrası İtalyan hoca destek topluyor

İtalyan hoca ile yükselen oyun rakamlara da net şekilde yansıyor. Fener, Tedesco döneminde ligin en çok gol atan, en çok şut çeken ve rakip ceza sahasında en çok topla buluşan takımı oldu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2025
Fenerbahçe Tedesco ile uçuşa geçti! Derbi zaferi sonrası İtalyan hoca destek topluyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş deplasmanında uzun yıllar unutulmayacak bir galibiyet elde eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'ya verilen destek her geçen gün artıyor. İtalyan hocanın gelişi sonrası özellikle son dönemde yükselmeye başlayan oyun, direkt rakamlara da yansımış durumda. Fener, Tedesco'nun gelişi sonrası birçok istatistikte ligin en iyisi olmayı başardı.

Kanarya söz konusu süreçte maç başına 1.9 gol atarak en skorer takım oldu. Aynı zamanda topa sahip olma (yüzde 61), isabetli pas (438), şut (18.3), isabetli şut (7.8), rakip ceza sahasında topla buluşma (29.5) ve önde top kazanma (11.1) istatistiklerinde Tedesco'nun ekibi tüm rakiplerini geride bıraktı. İtalyan hocayla beraber özellikle ön alanda pres yapan ve asla pes etmeyen bir takımın ortaya çıkması taraftarları fazlasıyla mutlu ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Şener Üşümezsoy A Haber’de açıkladı: O bölgede de 6’lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Borsa İstanbul
Fransa’dan dikkat çeken rapor: Türkiye savunma sanayiinde zirveye koşuyor
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz
DEM Parti 9. kez Öcalan’a gitti: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM’den İmralı kronolojisi
D&R
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Cezaevinden gelen mektup cezayı ağırlaştırdı | Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı
CHP’li MBB’den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?
Terörsüz Türkiye Komisyonu’na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Başkan Erdoğan’dan emperyal şeytanlara Kıbrıs uyarısı! İSEDAK’ta Suriye’ye özel destek programı: Gazze ve Sudan’ın sesi oldu
CANLI ANLATIM | Türkiye ev sahipliği yaptı! Mehmetçik Gazze’ye gidecek mi? Bakan Fidan zirvesi sonrası açıkladı!
AK Parti iktidarı 23 yaşında! Milli iradeye selam olsun 3 Kasım kutlu olsun
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK’ten geldi! SSK BAĞKUR’luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Engin Çağlar’a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: Bir anda önüme çıktı
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
ORANLAR DEĞİŞTİ: Ocak 2026’da pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Kalem kalem yeni ücretler
İÜ Rektörü üniversitenin onurunu koruduk deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu’nun not ve İngilizce yeterliliği yok
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! O da kendisi ve eşi gibi oyuncu...