Fenerbahçe Tedesco ile uçuşa geçti! Derbi zaferi sonrası İtalyan hoca destek topluyor

Beşiktaş deplasmanında uzun yıllar unutulmayacak bir galibiyet elde eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'ya verilen destek her geçen gün artıyor. İtalyan hocanın gelişi sonrası özellikle son dönemde yükselmeye başlayan oyun, direkt rakamlara da yansımış durumda. Fener, Tedesco'nun gelişi sonrası birçok istatistikte ligin en iyisi olmayı başardı.

Kanarya söz konusu süreçte maç başına 1.9 gol atarak en skorer takım oldu. Aynı zamanda topa sahip olma (yüzde 61), isabetli pas (438), şut (18.3), isabetli şut (7.8), rakip ceza sahasında topla buluşma (29.5) ve önde top kazanma (11.1) istatistiklerinde Tedesco'nun ekibi tüm rakiplerini geride bıraktı. İtalyan hocayla beraber özellikle ön alanda pres yapan ve asla pes etmeyen bir takımın ortaya çıkması taraftarları fazlasıyla mutlu ediyor.