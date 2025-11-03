Trabzonspor TSB Ligi 6. haftasında Karşıyaka’yı 85-69 mağlup ederek 3. galibiyetine ulaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Karşıyaka'yı 85-69 mağlup etti. İlk çeyreği 28-17 önde geçen konuk takım soyunma odasına da 46-41 üstünlükle gitti. Etkili hücum performasını 2. yarıda da sürdüren Bordo-Mavililer, salondan 85-69'luk skorla galip ayrılan taraf oldu. Ligdeki son 3 maçını kaybeden Selçuk Ernak yönetimindeki Trabzonspor bu galibiyetle nefes alırken, ligde de 3. kez kazandı. Diğer sonuçlar: Büyükçekmece-Aliağa Petkim: 85- 89, Mersinspor-Fenerbahçe: Beko: 78-87

