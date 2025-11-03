Fenerbahçe 2-0 geriden gelerek Beşiktaş’ı Dolmabahçe’de 3-2 yendi

Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe'nin... Sarı-Lacivertliler 2-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibi Beşiktaş'ı hem de Dolmabahçe'de 3-2 yenerek çok önemli bir galibiyet aldı. 5. dakikada Cerny'nin ortasına iyi yükselen Toure kafayla golü attı: 1-0. 22. dakikada Emirhan'ın ceza sahasında sağ ayağıyla kayarak yaptığı vuruşta top yerden uzak köşeden ağlara gitti: 2-0. 26. dakikada Orkun Kökçü direkt kırmızı kart gördü ve bir anlamda maçın kaderi değişti.

32. dakikada kornerde topu önünde bulan İsmail Yüksek'in şutu Ersin'in bacakları arasından ağlara gitti: 2-1. 45+3. dakikada Asensio düzgün bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. 83. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Emirhan Topçu'nun uzaklaştırmak istediği topa Duran, yatarak müdahale etti. Kolombiyalı santrfor tekrar önüne düşen topa çok iyi vurdu ve skoru belirledi: 2-3. Fener bu golle derbiyi kazandı ve 3 puanı aldı.



DURDU DURDU DERBİDE COŞTU



Sezon başında Suudi Arabistan'dan büyük umutlarla transfer edilen Jhon Duran sakatlığı nedeniyle hep tartışılan isim oldu. Kısa süre önce takıma dönen ve dün ikinci yarıda oyuna giren Kolombiyalı forvet harika bir golle Fenerbahçe'ye derbide galibiyeti getirdi. Taraftarlar, "İşte beklenen Duran bu" dedi.



32'de İsmail geri dönüş hikayesini başlattı. 45+3'te Asensio skoru 2-2'ye taşıdı. 83'te Duran sahne aldı ve Fener derbiyi kazanarak zirveye 2 puan daha yaklaştı.



KARTAL BÖYLE YIKILDI



Derbiye müthiş başlayan ve 2-0 öne geçen Beşiktaş gecenin sonunda büyük hüsran yaşadı. Futbolcular işte böyle yıkıldı