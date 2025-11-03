Beşiktaş’ta Adalı’nın ikinci dönem ibrasında gerginlik yaşandı! Bütçe revize sonrası kabul edildi

Beşiktaş Kulübü'nde olağan idari ve mali genel kurul dün yapıldı. Başkan Serdal Adalı'nın ilk dönemi ibra edildi. Ancak ikinci dönemin ibrası için oy sayımında gerginlik çıktı ve sonuç alınamadı. 332 kişinin Adalı'nın ikinci dönemini ibra etmediği açıklandı. Ancak ibra etmeyen kişiler yaka kartlarını vermeyi kabul etmedi. Bu arada divan başkanlığına seçilen Affan Keçeci 354 kişinin Adalı'yı ibra ettiğini, 332 kişinin ise etmediğini açıkladı. İbradan sonra konsolide bütçe teklifi önce reddedildi ancak revize edilip yeniden oylamaya sunulduktan sonra bütçe kabul edildi

