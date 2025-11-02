PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Tedesco Kartal'a tuzak kurdu!

Sarı-Lacivertliler’i önde baskı, hızlı geçişler ve rakip hatalarını cezalandırma stratejisi ile dönüştüren Tedesco, Stuttgart ve Gaziantep maçlarında işleyen felsefe ile Beşiktaş’ı avlamanın peşinde

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Kasım 2025
Tedesco Kartal’a tuzak kurdu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımını kısa sürede bambaşka bir kimliğe büründürdü. İtalyan çalıştırıcı, topa sahip olma yerine rakibi hataya zorlayan yıkıcı bir oyun planı ile dikkat çekiyor. Kazanılan Stuttgart ve Gaziantep FK maçları bu sistemin en net örnekleri oldu. Stuttgart karşısında sadece %35 topa sahip olan Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında bu oranı %42'ye yükseltti.

Pas sayılarında da benzer tablo vardı: Stuttgart karşısında 179 pas yapan Sarı-Lacivertliler, Gaziantep FK deplasmanında 226 pas ile oynadı. Fenerbahçe, önde baskı ile rakibe oyun kurma fırsatı tanımıyor, ardından yapılan hataları hızlı geçiş hücumları ile cezalandırıyor. Bu strateji, özellikle takımın ofansif yıldızlarının açık alandaki etkinliğini artırmış durumda. İtalyan teknik adamın, bugün Beşiktaş'ı önde baskıyla hataya zorlayıp, geçiş oyunlarıyla sonuca gitmeyi hedeflediği kulislerde konuşuluyor. Fenerbahçe'nin son 2 maçta sergilediği bu "az topla, çok etki" anlayışı, Tedesco döneminin en dikkat çekici taktik imzası olarak öne çıkıyor.

NENE'YE ÖZEL TALİMAT
22 yaşındaki Nene, şu ana kadar 6 lig maçında 1 gol ve 2 asist üretti. Tedesco, onun süratine çok güveniyor... Kartal'ın sol tarafının zayıf olduğunu belirten İtalyan hocanın, Malili yıldızdan maçta sürekli bindirme yapmasını istediği belirtildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Tutuklu ajan Hüseyin Gün ile Necati Özkan’ın gizli görüşmeleri ifşa oldu! TAKVİM’in ulaştığı WhatsApp yazışmaları 5 ayrı buluşmayı gözler önüne serdi... İşte o detaylar...
Emekli zammı için masada 3 anket ve 3 tahmin var! SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak? İşte tek tek hesaplanan formüller...
D&R
Beyaz Saray’da gündem Suriye: Ahmed Şara Trump ile görüşecek
İran’ın Şiraz kentinde tüpler gökyüzüne fırladı: LPG dolum tesisinde dehşet anları kamerada!
Firari Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdüler
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun’un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan’ı gösterdi
ABD başkan yardımcısı JD Vance fırtınası büyüyor: Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
Türkiye olmasaydı Gazze’de ateşkes olmazdı! Barrack: Batı’nın Osmanlı’dan sonra her adımı hataydı
İstanbul’da sessiz derbi! Galatasaray - Trabzonspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar: İstanbul’da fetret’e razı değiliz
Başkan Erdoğan vatandaşlarla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde bir araya geldi!
Nun Okulları’ndan eğitime yön verecek zirve! Esra Albayrak’tan ailelere kök çağrısı | Batı’yı taklit ederek Batı’nın önüne geçmek gibi bir hikayeye inanmıyoruz
Kripto vurgunundan tutukluydu! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Bakan Tunç’tan açıklama
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11’leri netleşti! Kartal ve Kanarya’nın dev randevusu
İstanbul’da Gazze diplomasisi! Bakan Fidan’dan Hamas ile kritik temas
BAE’den Sudan’daki paramiliter RSF’ye soykırım desteği! Transfer ağı ortaya çıktı | Paralı askerler de o ülkede
Tedesco’nun ilk transferi Almanya’dan! Genç yıldız Fenerbahçe’ye doğru
Yeşilçam’da yaprak dökümü! Oyuncu Engin Çağlar hayatını kaybetti
Gebze’de çökme endişesi! Binalar tahliye edildi... Problem zeminde mi?