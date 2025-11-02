PODCAST CANLI YAYIN
Sergen Yalçın yıkım planını yaptı! Oyuncularına çok güveniyor...

Sergen hoca, Fenerbahçe’ye karşı 4 hızlı oyuncusu Cerny, Cengiz Ünder, Rafa ve El Bilal Toure ile yıkmayı planlıyor

Giriş Tarihi :02 Kasım 2025
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçının taktiğini belirledi. Kartal'ın tecrübeli teknik adamı, Fenerbahçe'ye karşı 4 hızlı oyuncusu Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Rafa Silva ve El Bilal Toure ile sonuç almak için mücadele edecek. Sergen hoca, hızlı oyuncularıyla Fenerbahçe'yi hataya zorlayacak. Yalçın'ın Fenerbahçe'nin daha önce oynadığı maçları mercek altına aldığı ve bu taktikle mücadele etmeye karar verdiği bildirildi.

KARTAL DERBİYE HAZIR
Fenerbahçe ile bugün kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı. Siyah-Beyazlı futbolcuların son antrenmanda bir hayli hırslı oldukları gözlendi.

