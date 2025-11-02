PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray ve Trabzonspor aradı savaştı ama golü bulamadı! Lider ve takipçisinin buluşmasından beklenen çıkmadı...

İlk yarıda Fırtına, 2. yarıda Cimbom daha etkili oynadı. Son vuruşlar iyi olmayınca Rams Park’ta puanlar paylaşıldı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Kasım 2025
Galatasaray ve Trabzonspor aradı savaştı ama golü bulamadı! Lider ve takipçisinin buluşmasından beklenen çıkmadı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de lider ve takipçisini karşı karşıya getiren maçta Galatasaray ve Trabzonspor 0-0 berabere kaldı. 15. dakikada Osimhen'in ceza sahası sol köşesinden çektiği şutu kaleci Onana kurtardı. 28. dakikada Gabriel Sara'nın sol kanattan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşu yan direğe çarpıp auta çıktı.

ZUBKOV DİREĞE TAKILDI
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. 47. dakikada Muçi'nin sol taraftan açtığı ortada penaltı noktası civarındaki Zubkov'un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır soluna yatarak topu çeldi. 61. dakikada Yunus Akgün'ün yakın mesfeden vuruşu yandan auta çıktı.

BOUCHOUARI GİRDİ, ATILDI
71. dakikada Zubkov'un ceza yayı sağ çaprazından çektiği şut uzak direğe çarpıp auta gitti. 80. dakikada Osimhen'in kafa vuruşunu Onana kurtardı. Ardından Icardi'nin şutunda da Onana gole izin vermedi. 83'te oyuna giren Bouchouari 90'da kırmızı kart gördü ve maç 0-0 bitti.

13 YIL SONRA GOLSÜZ BERABERLİK
Galatasaray ve takipçisi Trabzonspor, Süper Lig'de uzun bir aradan sonra ilki yaşadı. Ezeli rakipler tam 13 yıl aradan sonra sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. İki takımın geçen sezon ligde ve kupada oynadığı 3 resmi karşılaşmada ağlar tam 12 kez sarsılmıştı.

ASLAN'IN SERİSİ 32 MAÇA ÇIKTI
Cimbom 3 puan hedefiyle çıktığı maçtan beraberlikle ayrılsa da Rams Park'taki yenilmezlik serisini 32 maça çıkarmayı başardı. Galatasaray son olarak iki sezon önce Fenerbahçe karşısında 1-0'lık yenilgi yaşamıştı. Okan Buruk'un ekibi bu sezonki yenilmezliğini de sürdürdü.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Tutuklu ajan Hüseyin Gün ile Necati Özkan’ın gizli görüşmeleri ifşa oldu! TAKVİM’in ulaştığı WhatsApp yazışmaları 5 ayrı buluşmayı gözler önüne serdi... İşte o detaylar...
Emekli zammı için masada 3 anket ve 3 tahmin var! SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak? İşte tek tek hesaplanan formüller...
D&R
Beyaz Saray’da gündem Suriye: Ahmed Şara Trump ile görüşecek
İran’ın Şiraz kentinde tüpler gökyüzüne fırladı: LPG dolum tesisinde dehşet anları kamerada!
Firari Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdüler
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun’un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan’ı gösterdi
ABD başkan yardımcısı JD Vance fırtınası büyüyor: Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
Türkiye olmasaydı Gazze’de ateşkes olmazdı! Barrack: Batı’nın Osmanlı’dan sonra her adımı hataydı
İstanbul’da sessiz derbi! Galatasaray - Trabzonspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar: İstanbul’da fetret’e razı değiliz
Başkan Erdoğan vatandaşlarla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde bir araya geldi!
Nun Okulları’ndan eğitime yön verecek zirve! Esra Albayrak’tan ailelere kök çağrısı | Batı’yı taklit ederek Batı’nın önüne geçmek gibi bir hikayeye inanmıyoruz
Kripto vurgunundan tutukluydu! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Bakan Tunç’tan açıklama
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11’leri netleşti! Kartal ve Kanarya’nın dev randevusu
İstanbul’da Gazze diplomasisi! Bakan Fidan’dan Hamas ile kritik temas
BAE’den Sudan’daki paramiliter RSF’ye soykırım desteği! Transfer ağı ortaya çıktı | Paralı askerler de o ülkede
Tedesco’nun ilk transferi Almanya’dan! Genç yıldız Fenerbahçe’ye doğru
Yeşilçam’da yaprak dökümü! Oyuncu Engin Çağlar hayatını kaybetti
Gebze’de çökme endişesi! Binalar tahliye edildi... Problem zeminde mi?