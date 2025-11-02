Galatasaray ve Trabzonspor aradı savaştı ama golü bulamadı! Lider ve takipçisinin buluşmasından beklenen çıkmadı...

Süper Lig'de lider ve takipçisini karşı karşıya getiren maçta Galatasaray ve Trabzonspor 0-0 berabere kaldı. 15. dakikada Osimhen'in ceza sahası sol köşesinden çektiği şutu kaleci Onana kurtardı. 28. dakikada Gabriel Sara'nın sol kanattan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşu yan direğe çarpıp auta çıktı.



ZUBKOV DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. 47. dakikada Muçi'nin sol taraftan açtığı ortada penaltı noktası civarındaki Zubkov'un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır soluna yatarak topu çeldi. 61. dakikada Yunus Akgün'ün yakın mesfeden vuruşu yandan auta çıktı.



BOUCHOUARI GİRDİ, ATILDI

71. dakikada Zubkov'un ceza yayı sağ çaprazından çektiği şut uzak direğe çarpıp auta gitti. 80. dakikada Osimhen'in kafa vuruşunu Onana kurtardı. Ardından Icardi'nin şutunda da Onana gole izin vermedi. 83'te oyuna giren Bouchouari 90'da kırmızı kart gördü ve maç 0-0 bitti.

13 YIL SONRA GOLSÜZ BERABERLİK

Galatasaray ve takipçisi Trabzonspor, Süper Lig'de uzun bir aradan sonra ilki yaşadı. Ezeli rakipler tam 13 yıl aradan sonra sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. İki takımın geçen sezon ligde ve kupada oynadığı 3 resmi karşılaşmada ağlar tam 12 kez sarsılmıştı.



ASLAN'IN SERİSİ 32 MAÇA ÇIKTI

Cimbom 3 puan hedefiyle çıktığı maçtan beraberlikle ayrılsa da Rams Park'taki yenilmezlik serisini 32 maça çıkarmayı başardı. Galatasaray son olarak iki sezon önce Fenerbahçe karşısında 1-0'lık yenilgi yaşamıştı. Okan Buruk'un ekibi bu sezonki yenilmezliğini de sürdürdü.



