Galatasaray Trabzonspor’u konuk edecek! Dev maç haftaya damga vuracak...

Süper Lig'de dev buluşma... Galatasaray ile Trabzonspor bugün ligin kaderini belirleyecek maçta karşı karşıya gelecek... Rams Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde bulunuyor. İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti. Galatasaray'da bugün sarı kart cezalısı Davinson Sanchez ile sakatlığı süren İlkay Gündoğan forma giyemeyecek. Üst üste 4 galibiyet alan Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da ise derbi öncesi eksik bulunmuyor. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 104 maçta Galatasaray 47 kez 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 32 defa sahadan galip ayrıldı