Cimbom Trabzon’a karşı 6’da 6 peşinde

Galatasaray, Trabzonspor ile Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazandı. Sarı-Kırmızılılar, bu maçtan da galip ayrılması durumunda lig tarihinde rakibine karşı ilk kez üst üste 6 galibiyet alacak. Aslan, Karadeniz ekibine ligde en son 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'a oynanan maçta 2-1'lik skorla yenildi. Cimbom, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybetti. Sarı-Kırmızılılar, bu derbinin ardından ligde çıktığı 18 maçın 17'sinden galip ayrılırken, 1 kez de berabere kaldı.