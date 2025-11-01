PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Cimbom Trabzon'a karşı 6'da 6 peşinde

Galatasaray, Trabzonspor ile Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazandı. Sarı-Kırmızılılar, bu maçtan da galip ayrılması durumunda lig tarihinde rakibine karşı ilk kez üst üste 6 galibiyet alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Kasım 2025
Cimbom Trabzon’a karşı 6’da 6 peşinde

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, Trabzonspor ile Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazandı. Sarı-Kırmızılılar, bu maçtan da galip ayrılması durumunda lig tarihinde rakibine karşı ilk kez üst üste 6 galibiyet alacak. Aslan, Karadeniz ekibine ligde en son 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'a oynanan maçta 2-1'lik skorla yenildi. Cimbom, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybetti. Sarı-Kırmızılılar, bu derbinin ardından ligde çıktığı 18 maçın 17'sinden galip ayrılırken, 1 kez de berabere kaldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
Gebze’de aynı bölgede bir bina çökmek üzere Kocaeli Valisi Aktaş: 12 binayı mühürledik
TRT Genel Müdürü Sobacı: Türkiye Yüzyılı’nın medya cephesinde taşıdığımız sorumluluğun farkındayız
Annelere erken emeklilik müjdesi! 57 bin TL avantaj...
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu’nun ekibi şantaja başladı
Washington Post: ABD gizli raporunda Soykırımcı İsrail’in Gazze’deki ihlalleri ortaya çıktı
Gürsel Tekin Özel’e Takvim’den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP’li için ne dedi? Kemal Bey’i beğenenler partiden atıldı
Tarihi dava sonuçlandı! Piyasa değeri 30 milyon dolar... Yalı Rus mirasçılara verildi
Casusluk Ekosistemi çözülüyor! ’İstanbul Senin’ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! Verileri Almanya ve ABD’ye sızdırdılar
Kilyos’ta gizemli mezar! MI6 ajanının manevi annesi sırlarla gömüldü | Musevi,Yehova, Bahai üçgeninde gizemli mezar
CHP’li Emir’in Hüseyin Gün kaybedildi yalanına Başsavcılık’tan açıklama: İşlemlerin tamamlanmasıyla cezaevine geri gönderildi
Memura yüzde 19.54 zam! Ocak zammında yeni ipucu geldi: En az 61 bin TL!
Emekliye yüzde 13 zam! Yeni anket sonucu açıklandı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Beyaz Saray’da altın dönem! ABD Başkanı Donald Trump Lincoln Banyosu’nu baştan aşağı yeniledi
Başkan Erdoğan’dan İsrail’i aklayan Batı’ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
Futbolda yeni skandal: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı! 3700 futbolcu inceleme altında
Meclis’te İYİ Parti’den kirli provokasyon: Kurtulmuş salonu terk etti | Ömer Çelik’ten sert tepki geldi: Yüce Meclis’e saygısızlık kabul edilemez
Zorlu İstanbul deplasmanı öncesi senaryo yazıldı! Fırtına’nın Aslan karşısındaki ilk önceliği disiplinli olmak...
Milli yıldızdan Fenerbahçe’ye söz! Transfer için temas kuruldu
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11’ler netleşti