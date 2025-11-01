Cenk Tosun’a Azerbaycan’dan talip var

F.Bahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun için flaş bir transfer iddiası öne sürüldü. Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün ara transfer döneminde tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Tecrübeli golcü, bir dönem Beşiktaş'ta birlikte oynadığı Vincent Aboubakar'ın Bakü ekibine transfer olmasının ardından Neftçi Bakü'de oynamaya olumlu bakıyor. Bu sezon Sarı-Lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 7 maça çıkan Cenk Tosun, yalnızca 72 dakika sahada kalabildi ve 1 asistlik performans sergiledi.