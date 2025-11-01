Abraham derbide kulübede

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesi antrenmanda sürpriz bir taktik üzerinde durduğu öğrenildi. İngiliz golcü Tammy Abraham'ın, teknik direktör tarafından yedek kulübesinde oturtulacağı bilgisi paylaşıldı. Edinilen bilgilere göre, Yalçın'ın bu kararı almasının nedeni, Abraham'ın sahada yeterince hareketli olmaması olarak gösterildi. Tecrübeli teknik adamın, İngiliz yıldız için "Skriniar ve Jayden arasında kaybolabilir" şeklinde değerlendirme yaptığı öne sürüldü. Derbiye yönelik hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ta kanatlarda Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'nin görev alacağı ve forvet arkasında ise Rafa Silva'nın sahaya çıkacağı belirtiliyor. Tammy Abraham'ın yerine ise forvette Malili golcü El Bilal Toure'nin forma giyeceği bir ihtimal olarak öne sürüldü.