Tekke ilk derbi galibiyetini kovayalacak

Hafta sonu Galatasaray deplasmanına çıkacak Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke, ilk derbi zaferini almak istiyor. Orta sahada Christ Oulai ve Jabol Folcarelli, takımın en büyük kozları olacak.

Giriş Tarihi :30 Ekim 2025
Trabzonspor'un hafta sonu deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı, teknik direktör Fatih Tekke'nin kariyerinde özel bir yer tutuyor. Teknik direktörlük kariyerinin en iyi sezon başlangıcını Bordo-Mavililer'de yaşayan Tekke, bu karşılaşmada hem serisini sürdürmek hem de ilk derbi zaferini elde etmek istiyor. Bugüne kadar Trabzonspor'un başında 3'ü ligde, 1'i kupada olmak üzere toplam 4 derbiye çıkan Fatih hoca, galibiyet çıkaramadı.

DERBİDE SİLAHI ORTA SAHA
Trabzonspor'da son haftaların formda isimleri Christ Oulai ve Jabol Folcarelli, G.Saray derbisinde de Fatih Tekke'nin en büyük kozu olacak... İki oyuncu da yüksek enerjileri sayesinde hem savunmada hem de hücumda takıma büyük katkı yapmaya başladı. Fırtına, Folcarelli'nin forma giydiği 18 maçta 12 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

