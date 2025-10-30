Tekke ilk derbi galibiyetini kovayalacak

Trabzonspor'un hafta sonu deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı, teknik direktör Fatih Tekke'nin kariyerinde özel bir yer tutuyor. Teknik direktörlük kariyerinin en iyi sezon başlangıcını Bordo-Mavililer'de yaşayan Tekke, bu karşılaşmada hem serisini sürdürmek hem de ilk derbi zaferini elde etmek istiyor. Bugüne kadar Trabzonspor'un başında 3'ü ligde, 1'i kupada olmak üzere toplam 4 derbiye çıkan Fatih hoca, galibiyet çıkaramadı.



DERBİDE SİLAHI ORTA SAHA

Trabzonspor'da son haftaların formda isimleri Christ Oulai ve Jabol Folcarelli, G.Saray derbisinde de Fatih Tekke'nin en büyük kozu olacak... İki oyuncu da yüksek enerjileri sayesinde hem savunmada hem de hücumda takıma büyük katkı yapmaya başladı. Fırtına, Folcarelli'nin forma giydiği 18 maçta 12 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.