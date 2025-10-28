Trabzonspor’un iki başarılı stoperi tarihe geçti: 33 yıl sonra bir ilk

Trabzonspot, bu sezonunun ilk 10 haftasında savunma hattında yakaladığı istikrarla kulüp tarihine geçti. Bordo-Mavili ekipte Batagov- Savic ikilisi, 10 maç üst üste birlikte forma giyerek tam 33 yıl sonra bu başarıya ulaşan ilk stoper tandemi oldu. Trabzonspor tarihine damga vuran birçok stoper ikilisi bulunsa da, istikrar yakalamak her dönemde kolay olmadı.

1995-96 sezonunda Ogün Temizkanoğlu- Osman Özköylü, 2008-09'da ise Egemen Korkmaz-Rigobert Song ikilisi bu başarıya yaklaşsa da sezonun ilk 10 haftasında birlikte oynamayı başaramadı. Kulüp tarihinde bu istikrarı en son yakalayan ikili, 1991-92 sezonunda forma giyen Lars Olsen-Kemal Serdar olmuştu. 33 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlayan Batagov-Savic, sadece süreklilikleriyle değil, performanslarıyla da dikkat çekiyor. Batagov'un pas isabeti ve oyun kurulumundaki katkısı ile Savic'in hava toplarındaki hakimiyeti ve ilk toplardaki başarısı Trabzonspor'un savunma direncini ligin en yüksek seviyesine taşıdı.



FOLCARELLI'YE BÜYÜK ONUR

Fransız gazetesi L'Équipe, her hafta açıkladığı 'Haftanın Fransızları 11'i' kadrosuna bu kez Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Jabol- Folcarelli'yi de dahil etti. Fransız yıldız, Eyüpspor ile oynanan karşılaşmayı pas hatası yapmadan tamamladı.