Galatasaray’da Gabriel Sara’nın 13 aylık gol orucu Göztepe karşısında sona erdi

En son golünü 21 Eylül 2024'te deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı kaydeden Gabriel Sara 394 gün sonra Göztepe'ye süper bir gol attı

27 Ekim 2025
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara'nın gol orucu Göztepe karşısında son buldu. En son golünü geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye karşı 21 Eylül 2024'te 3-1 kazanılan maçta atan Sarı-Kırmızılı futbolcu tam 394 gün sonra Göztepe karşısında fileleri sarsarak 13 ay aradan sonra gol atmayı başardı. Göztepe karşısında 90 dakika forma giyen Gabriel Sara 93 kez topla buluşurken yüzde 88'lik isabetli pas oranı yakaladı. 6 kez kilit pas veren Galatasaraylı oyuncu 3 uzun topta isabet sağlarken başarılı bir görüntü çizdi

