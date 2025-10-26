Cimbom paraya para demiyor

Galatasaray adeta para basıyor. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında Norveç temsilcisi Bodo Glimt'i mağlup ederek önemli bir virajı daha aşmış oldu. Galatasaray, Bodo Glimt maçında satılan biletler ve maç günü gelirleriyle birlikte 80 milyon lira civarında bir miktarı kasasına koydu. Sarı-Kırmızılılar, Bodo Glimt galibiyetiyle birlikte UEFA'dan da 2.1 milyon Euro'luk galibiyet primi elde etmişti. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Galatasaray, şu ana kadar toplam 33 milyon Euro kazandı. Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, son yıllarda elde ettiği başarılar ve yapılan sponsorluklarla birlikte gelirini bir hayli artırdı. Ezeli rakiplerini son 3 yılda geride bırakan Cimbom, ekonomik anlamda yaptığı arayı açmaya başladı.