Hacıosmanoğlu tarihi verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sürpriz çıkış... Hacıosmanoğlu, pazartesi günü saat 11.00'de Türk futboluna dair çok önemli açıklamaları paylaşacağı bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Başkan Hacıosmanoğlu'nun düzenleyeceği basın toplantısında hakem konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. Hakem hataları nedeniyle Türk futbolunda kulüpler arasında yaşanan gerilimle ilgili konuşma yapacağı iddia ediliyor. Hacıosmanoğlu, başka konular hakkında da çarpıcı açıklamalar yapması bekleniyor.