Kerem Aktürkoğlu Avrupa’da fırtına estirdi: Stuttgart’a gol yağdırdı

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Stuttgart'ı da boş geçmedi. Bu sezon resmi maçlarda 4 golü olan Kerem Aktürkoğlu, hepsini Avrupa kupalarında attı. Milli yıldız, Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi eleme maçında Fenerbahçe'ye 1 gol atmıştı. Nice'e karşı Avrupa Ligi maçında 2 kez gol sevinci yaşayan Kerem dünü de boş geçmedi. Süper Lig'de hiç golü olmayan Fenerbahçeli yıldız, bu formayla 3 golü de Avrupa'da atmış oldu.



SZYMANSKİ'DEN KEREM SEVİNCİ

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golden sonra yaptığı hareket büyük ilgi gördü. Yedek kulübesinden çıkan tecrübeli oyuncunun, Kerem'in attığı golden sonra milli yıldızın sevincini yapması dikkatleri çekti.