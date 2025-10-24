PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kerem Aktürkoğlu Avrupa’da fırtına estirdi: Stuttgart’a gol yağdırdı

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Stuttgart'ı da boş geçmedi. Bu sezon resmi maçlarda 4 golü olan Kerem Aktürkoğlu, hepsini Avrupa kupalarında attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2025
Kerem Aktürkoğlu Avrupa’da fırtına estirdi: Stuttgart’a gol yağdırdı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Stuttgart'ı da boş geçmedi. Bu sezon resmi maçlarda 4 golü olan Kerem Aktürkoğlu, hepsini Avrupa kupalarında attı. Milli yıldız, Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi eleme maçında Fenerbahçe'ye 1 gol atmıştı. Nice'e karşı Avrupa Ligi maçında 2 kez gol sevinci yaşayan Kerem dünü de boş geçmedi. Süper Lig'de hiç golü olmayan Fenerbahçeli yıldız, bu formayla 3 golü de Avrupa'da atmış oldu.


SZYMANSKİ'DEN KEREM SEVİNCİ

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golden sonra yaptığı hareket büyük ilgi gördü. Yedek kulübesinden çıkan tecrübeli oyuncunun, Kerem'in attığı golden sonra milli yıldızın sevincini yapması dikkatleri çekti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını bugün açıklayacak!
CHP 38. kurultaydaki şaibeleri aklamadan 39. kurultay için tarih verdi! Sakat kurultayın sakat meyvesi... Özgür Özel’in iki kabus senaryosu
Vakıf Katılım
Üst düzey atamalar Resmî Gazete’de: Siber Güvenlik Başkanlığı’na Ümit Önal Atandı
D&R
Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de soruya verilen cevap ünlü sunucuyu bile şaşırttı: Çok ilginç!
İdefix
Trump Gazze’ye gideceğim dedi! Batı Şeria açıklaması: İlhak olmayacak
Trump-Putin görüşmesi iptal oldu savaş çanları başladı! Putin’den dikkat çeken çıkış: Rusya diyaloğu devam ettirmek istiyor
Trump, uyuşturucu kartellerini hedef aldı: Batı Yarımküre’nin DEAŞ’ı onlar
Avrupa büyücüsü! Fenerbahçe - Stuttgart: 1-0 | MAÇ SONUCU
Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı! Yaşlı adam sel sularına kapıldı: Acı detay ortaya çıktı
Siyonist Gvir’den alçak çağrı: Filistinli esirler için idam istedi
Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldız transferine Ronaldo engeli!
D&R Rize’de okurlarıyla buluştu | Mütefekkir Sadık Albayrak’tan İmam Hatip vurgusu: Boynumuzun borcu
CHP’nin hile karıştırmıştı! Bayrampaşa’da Başkanvekili için seçim tarihi belli oldu
CHP’yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın ifadesi ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Ertan Yıldız ve Fatih Keleş detayı
Merkez Bankası faiz indirdi! Piyasalarda son durum
Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek... Neler gündeme gelecek?
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Emekliye refah payı: SSK, BAĞ-KUR’lu için 2 formül masada! Ocakta zam oranı ne kadar olacak? Emekliye refah payı: SSK, BAĞ-KUR'lu için 2 formül masada! Ocakta zam oranı ne kadar olacak? Hayvanlar suyu içmedi kuyuda cesedi çıktı! Hasret’in katili kim? 5 cinayetten hükümlü şüpheli yakalandı Hayvanlar suyu içmedi kuyuda cesedi çıktı! Hasret'in katili kim? 5 cinayetten hükümlü şüpheli yakalandı CHP Tekirdağ İl Kongresi karıştı! Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’dan olay sözler: Kovun beni! Namussuzsunuz CHP Tekirdağ İl Kongresi karıştı! Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'dan olay sözler: Kovun beni! Namussuzsunuz Merkez Bankası faiz indirdi! Piyasalarda son durum Merkez Bankası faiz indirdi! Piyasalarda son durum FETÖ’deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin ’Ali Heyet’inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan’ı ilk satan Uzun Cevdet oldu FETÖ'deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin 'Ali Heyet'inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan'ı ilk satan "Uzun Cevdet" oldu Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçını değerlendirdi Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçını değerlendirdi