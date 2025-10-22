Ziraat Bankkart Fener’i mağlup ederek kupaya uzandı!

Ziraat Bankkart AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda Malatya'da karşılaştığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. İlk seti 25-19 alan Fenerbahçe 1-0 öne geçti. İkinci setten itibaren hücumdaki performansını artıran Ziraat Bakkart seti 25-22 alarak maçta durumu 1-1 yaptı. 3. seti de Nimir'in etkili oyunuyla 25-18 kazanan Ziraat Bankkart mücadelede 2-1 öne geçti. 4. setin başında Nimir'in etkili hücum performansıyla yakaladığı farkı maçın sonuna kadar koruyan Ziraat Bankkart seti 25-17 alarak kupayı 5. kez müzesine götürdü.