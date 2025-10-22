SON DAKİKA
Okan Buruk kritik 90 dakika öncesi hedefi net şekilde gösterdi! "Hedeflerimize ulaşmamız için bu maçı kazanmamız gerekiyor"

Her maçın farklı bir hikayesi olduğunu söyleyen başarılı hoca, “Liverpool maçında kimse Galatasaray’a 3 puan yazmıyordu, sıfır yazıyordu” diye konuştu. Buruk, “Kazanmak çok değerli, yeni formatta özellikle daha da değerli. Bodo’yu 2020’den beri takip ediyorum. Çok iyi oynamamız lazım” diye konuştu.

22 Ekim 2025
Okan Buruk kritik 90 dakika öncesi hedefi net şekilde gösterdi! Hedeflerimize ulaşmamız için bu maçı kazanmamız gerekiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodo Glimt karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi... Tecrübeli hoca, "Liverpool maçında kimse Galatasaray'a 3 puan yazmıyordu, sıfır yazıyordu. Kazanmak çok değerli, yeni formatta özellikle daha da değerli. Hedeflerimize ulaşmak için bu maçı kazanmamız gerekiyor. İki takım için kazanamasanız bile dünyanın sonu da olmuyor. Kazandığınızda da bir yere gitmeyi garantilemiyorsunuz ama çok büyük bir avantaj oluyor" şeklinde konuştu.

LIVERPOOL BİZİM İÇİN NASILSA BODO DA ÖYLE
Her maçın farklı bir hikayesi olduğunu belirten Buruk, "Rakibi önemsiyoruz. Liverpool maçı nasılsa, bu karşılaşma da öyle olacak. Bodo gibi takımları çok izlemedikleri için form durumunu bilmiyorlar. Bizim için Liverpool maçı kadar önemli karşılaşma olacak" ifadesini kullandı.

HERKES OYNAMAK İSTİYOR AMA...
İlk 11 konusundaki sorulara politik yanıtlar veren başarılı hoca, "Şu anda çok güçlü bir kadroya sahibiz. Benim için de seçim yapmak zor. Çok zor kararlar veriyorum. Psikolojik olarak da bazen verdiğiniz kararlar sizi zorluyor. Çünkü her oyuncu oynamak istiyor. İlk 11 dışından sonradan oyuna alacağımız isimlerin de çok büyük önemi var. Bodo Glimt'i 2020'den beri takip ediyorum. Çok iyi oynamamız lazım" açıklamasını yaptı.

İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Okan Buruk 2-1 kazanılan Başakşehir maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yapacak. Savunmanın ortasında Abdülkerim'le beraber Davinson'u oynatacak olan tecrübeli hocanın sol bekte Eren'in yerine Jakobs, orta alanda ise Sara'nın yerine Lemina'ya forma vereceği belirlendi. En uçta da Osimhen olacak.

SİNGO'DAN KÖTÜ HABER
Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve 1 aya yakın süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Wilfried Singo ile ilgili can sıkıcı bir gelişme yaşandı. Bu akşam Bodo Glimt maçının kadrosunda yer almayacak olan Fildişili yıldızın hafta sonu takımla beraber çalışmalara başlaması bekleniyordu. Ancak Okan Buruk, Singo'nun en az iki hafta daha forma giyemeyeceğini söyledi. Bu durumda genç yıldız Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında da takımdaki yerini alamayacak.

