Kartal Konya’da kara kara düşünüyor! 7 eksik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor ile oynanacak 3. hafta erteleme maçında takımdaki eksikler nedeniyle ilk 11 oluşturmakta sıkıntı yaşıyor. Siyah-Beyazlılar'da Demir Ege sakatlık, Djalo, Gökhan, Jota, Cerny, Cengiz ve El Bilal Toure de statü gereği forma giyemeyecek.

Giriş Tarihi :22 Ekim 2025
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor ile oynanacak 3. hafta erteleme maçında takımdaki eksikler nedeniyle ilk 11 oluşturmakta sıkıntı yaşıyor. Siyah-Beyazlılar'da Demir Ege sakatlık, Djalo, Gökhan, Jota, Cerny, Cengiz ve El Bilal Toure de statü gereği forma giyemeyecek. Deneyimli teknik adamın kalede Mert'e görev vereceği, savunma hattını ise Taylan, Emirhan, Uduokhai, ve Rıdvan'dan oluşturması bekleniyor. Orta sahada Kartal ve Ndidi'ye şans vermesi beklenen Yalçın'ın 10 numarada ise Orkun'u oynatması bekleniyor. Kanatlarda Rafa Silva ve Rashica'ya görev vermeyi düşünen Yalçın, ileri uçta ise Abraham'a forma verecek

