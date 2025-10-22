Fransız kulübü pusuda: Fenerbahçeli yıldıza ocak çıkarması

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu radarına aldığı öğrenildi. Fransız ekibinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kadro dışı durumunun devam etmesi halinde de ocak ayında Fenerbahçe ile temaslara başlayacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe yönetiminin ilerleyen günlerde oyuncuyla takımdaki geleceğini konuşmak için bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamadı.