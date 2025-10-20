SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Tedesco: 6-7 gol atabilirdik

Tedesco: “İlk yarıda harika bir performans sergiledik. 6-7 gol atabilirdik. Böyle olsaydı taraftar daha mutlu olurdu. Bu tür maçları erken koparamayınca rakip oyunda fizikselliğini artırdı.”

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ekim 2025
Tedesco: 6-7 gol atabilirdik

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco Karagümrük maçından sonra açıklamalarda bulundu. İlk yarıda harika bir performans sergilediklerini söyleyen İtalyan hoca, "Tek eksik olan şeyler golleri atamamamız oldu. 6-7 gol atabilirdik. Böyle olsaydı insanlar daha mutlu olurdu. Bu tür maçları erken koparamazsanız rakibin kaybedecek birşeyi olmuyor. Sonrasında oyunda fizikselliği artırdılar"ifadesini kullandı.

İSTİKRAR VE GÜVEN ÖNEMLİ
İLKONBIRDE 6-7 istikrarlı oyuncumuz var. Milan, Jayden, Asensio, Kerem sık oynuyor, Nene çok süre alıyor. Bu şekilde temel olacak 6-7 oyuncumuz var. Biz oyunculara güven ve istikrar sağlamak istiyoruz. Takımdaki problemleri çözmeliyiz. Teknik direktörler bunun için var" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’dan Türkiye’ye teşekkür! Başkan Erdoğan tebrik etti
CANLI ANLATIM | Katil İsrail’den Refah’a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi | Soykırımcı Netanyahu’dan katliam tehdidi
İdefix
Kanarya’nın keyfi yerine geldi! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 2-1 | MAÇ SONUCU
D&R
Lefkoşa’da skandal yayın: Seçim sonrası Türkiye’yi hedef aldılar
Türk Telekom
Kim Milyoner Olmak İster?de nefesler tutuldu: Seyirciye güvenen yarışmacı matematik sorusunda ters köşe oldu!
Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu! Yüzde kaç artış yapılacak? İşte masadaki formüller
Dur ihtarına uymayana af yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyeti 60 gün geri alınacak 200 bin TL ceza kesilecek
Son dakika! AK Parti’den Terörsüz Türkiye açıklaması: Provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz
Nicolo Bulega Superpole’de Toprak Razgatlıoğlu’na çarparak yarış dışı bıraktı! Milli gururumuz Razgatlıoğlu 3. kez dünya şampiyonu | Başkan’dan tebrik
Başkan Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına aile mesajı: Partimizin geleceği için çok hayırlı olacak
Laleli’deki kara paradan CHP’li İBB’deki yolsuzluk çetesi çıktı! Terörsüz Türkiye’nin tamamlayıcısı temiz eller
Türk Telekom, en yüksek ’Fiber İstasyon’ oranıyla 5G çağının da öncüsü
Meteoroloji’den 7 ile sarı kod: Kuvvetli yağış ve sert soğuklar geliyor! İstanbul, Bolu, Sakarya... 5 derece birden düşecek
CHP’li belediyelerde rüşvet ve akraba atamaları skandalı: İmamoğlu ve diğer başkanlar listede
Memur ve emekliye çifte zam geliyor! Ocak ayında maaşlar yüzde 19.39 artacak
Hedefte Sergen Yalçın var! Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı sonrası flaş sözler
Vücudunda uyuşturucu tespit edilen ünlülere yakın takip: 5 yıl denetimde olacaklar