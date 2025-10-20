Tedesco: 6-7 gol atabilirdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco Karagümrük maçından sonra açıklamalarda bulundu. İlk yarıda harika bir performans sergilediklerini söyleyen İtalyan hoca, "Tek eksik olan şeyler golleri atamamamız oldu. 6-7 gol atabilirdik. Böyle olsaydı insanlar daha mutlu olurdu. Bu tür maçları erken koparamazsanız rakibin kaybedecek birşeyi olmuyor. Sonrasında oyunda fizikselliği artırdılar"ifadesini kullandı.



İSTİKRAR VE GÜVEN ÖNEMLİ

İLKONBIRDE 6-7 istikrarlı oyuncumuz var. Milan, Jayden, Asensio, Kerem sık oynuyor, Nene çok süre alıyor. Bu şekilde temel olacak 6-7 oyuncumuz var. Biz oyunculara güven ve istikrar sağlamak istiyoruz. Takımdaki problemleri çözmeliyiz. Teknik direktörler bunun için var" dedi.