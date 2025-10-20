Sergen Yalçın’lı Beşiktaş yine ekim ayında lige havlu atmak üzere

SÜPER Lig'de son dönemlerde şampiyonluk yarışından çok erken koparak taraftarlarını yasa boğan Siyah- Beyazlılar bu sezon da aynı kaderi yaşamaya yakın. Ekim sonu itibariyle son 3 sezona bakıldığında Beşiktaş'ın lider ile arasındaki puan farkı dikkatleri çekiyor. Siyah-Beyazlılar 2023-24 sezonunda liderin 11 puan gerisinde bulunuyordu. Siyah-Beyazlılar geçtiğimiz sezon da ekim sonu itibariyle 1 maç eksiğiyle liderin 8 puan gerisindeydi. Beşiktaş bu sezon ise yine 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde kalmış durumda. Kartal, Konya ile oynanacak erteleme maçını kazanırsa aradaki fark 9 'a düşecek. Sergen Yalçın da Gençlerbirliği maçının ardından "Önümüzde uzun ve zorlu bir yol var" demişti.