Sergen Yalçın'lı Beşiktaş yine ekim ayında lige havlu atmak üzere

Siyah-Beyazlılar son 3 sezonda ekim ayında yarıştan kopuyor. Ekim sonu itibariyle 2023-24’te liderin 11 puan gerisinde kalan Beşiktaş geçen sezon 8, bu sezon da 12 puan geride kaldı

Giriş Tarihi :20 Ekim 2025
SÜPER Lig'de son dönemlerde şampiyonluk yarışından çok erken koparak taraftarlarını yasa boğan Siyah- Beyazlılar bu sezon da aynı kaderi yaşamaya yakın. Ekim sonu itibariyle son 3 sezona bakıldığında Beşiktaş'ın lider ile arasındaki puan farkı dikkatleri çekiyor. Siyah-Beyazlılar 2023-24 sezonunda liderin 11 puan gerisinde bulunuyordu. Siyah-Beyazlılar geçtiğimiz sezon da ekim sonu itibariyle 1 maç eksiğiyle liderin 8 puan gerisindeydi. Beşiktaş bu sezon ise yine 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde kalmış durumda. Kartal, Konya ile oynanacak erteleme maçını kazanırsa aradaki fark 9 'a düşecek. Sergen Yalçın da Gençlerbirliği maçının ardından "Önümüzde uzun ve zorlu bir yol var" demişti.

