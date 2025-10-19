SON DAKİKA
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda Koç ve Yıldırım arasında sert gerilim

Ali Koç, “Bizden sonra gelenler şampiyon yapmasın tavrında olanların Fenerbahçeliliği sorgulansın” dedi. Aziz Yıldırım, “Ben Fenerbahçe kötü olsun dediysem şerefsizim. Bunu bizim aleyhimize söyleyen de şerefsizdir” yanıtını verdi.

Giriş Tarihi :19 Ekim 2025
Fenerbahçe merakla beklenen Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti. Oldukça gerilimli geçen toplantıya yine eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında geçen gerilim damgasını vurdu.

İlk olarak kürsüye çıkan Ali Koç, "Biz şampiyon yapamadık diye bizden sonra gelenler şampiyon yapmasın halinde tavrında olmayacağımızı hepinizin önünde belirtiyorum. Bu mantalitede olan Fenerbahçelilerin kim olursa olsun Fenerbahçeliliğinin sorgulanması gerektiğini söylüyorum." diye konuştu. Bu sözlere sert şekilde yanıt veren Aziz Yıldırım, "Ben hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun dediysem şerefsizim. Bunu bizim aleyhimize söyleyen de şerefsizdir. Biz hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik" ifadesini kullandı.

"BENIM KIZIM AĞLIYOR"


Yıldırım ayrıca, "Biz Fenerbahçe'ye nasıl düşman oluruz ya? Hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik. Çocuklar ağlamasın diye aday oldum. Çocuklar ağlıyor, benim kızım ağlıyor! Ayıp! Bizim söylediklerimizi yanlış anlamayın!" açıklamasını yaptı.

