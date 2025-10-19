Fenerbahçe Başkanı Saran: Tedesco’yu göndermek kolay olurdu ama doğru değil

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Divan Kurulunda açıklamalarda bulundu. Saran, takımın İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco ile ilgili yapılan eleştiriler için, "Tedesco'yu göndermek en kolayı olurdu ama doğru karar olmazdı.

Futbolcularda gelen hoca gitti hissi yaratmak aidiyet hissini yaralardı. Biz istikrarı korumayı tercih ettik. Çevremdeki herkesi dinliyorum ama ben baskıyla ve sosyal medyayla karar veren bir yönetici değilim. Anlık kararlar kısa vadede alkış getirir ama uzun vadede istikrarı bozar.

Bizim hedefimiz kalıcı bir düzen kurmak" ifadelerini kullandı. Saran, "Milli ara bizim için dönüm noktası oldu. Yükleme yapıldı. Takımdaki inanç yavaş yavaş oluyor. Bu takımın ayağa kalkacağına inanıyorum" dedi



Sadettin Saran,"Hedefimiz, Fenerbahçe'yi yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyada başarı, güven ve istikrarla anılan bir marka haline getirmek" diye konuştu.