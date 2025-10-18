Ronaldo’dan messı’ye fark

2025 yılında dünyanın en çok kazanan futbolcuları belli oldu. İlk sırada yer alan Cristiano Ronaldo ile ikinci sıradaki Lionel Messi'nin arasındaki fark dikkat çekerken listedeki toplam kazanç 945 milyon dolara ulaştı.

Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, 280 milyon dolarlık kazancıyla bir kez daha zirvede yer aldı. Listenin en dikkat çekici ismi ise 18 yaşında ilk 10'a girmeyi başaran Barcelona yıldızı Lamine Yamal oldu. Lionel Messi, 130 milyon Euro ile listede ikinci sırada yer alırken onu 104 milyon Euro ile Karim Benzema takip etti. 4. sırada 95 milyon Euro'luk geliriyle Kylian Mbappe yer aldı. Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland 80 milyon Euro ile 5. basamakta yer aldı.