Tedesco’dan Goretzka hamlesi

Fenerbahçe sezon ortasında kadrosuna önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler, Bayern Münih'in deneyimli orta saha oyuncusu Leon Goretzka için ocak ayında harekete geçmeyi düşünüyor.



Edinilen bilgilere göre; Teknik Direktör Domenico Tedesco, Schalke döneminden tanıdığı Goretzka'nın oyun stilini ve yeteneklerini yakından biliyor ve onu takımda görmek istiyor. Alman basınının aktardığı haberler doğrultusunda ise Bayern Münih'in şu anki kadro yapısı nedeniyle Goretzka'nın ocak ayında takımdan ayrılması olası görünmüyor.



Ancak 30 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 22 milyon euro seviyesinde bulunuyor ve sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme gelebilir. Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesi, orta saha bölgesine hem tecrübe hem de kalite katmayı amaçlıyor. Ocak ayına kadar sürecin nasıl ilerleyeceği merakla beklenirken, Fenerbahçe taraftarları da bu olası transfer haberinden heyecan duyuyor.





