PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Tedesco'dan Goretzka hamlesi

Fenerbahçe sezon ortasında kadrosuna önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler, Bayern Münih'in deneyimli orta saha oyuncusu Leon Goretzka için ocak ayında harekete geçmeyi düşünüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2025
Tedesco’dan Goretzka hamlesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe sezon ortasında kadrosuna önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler, Bayern Münih'in deneyimli orta saha oyuncusu Leon Goretzka için ocak ayında harekete geçmeyi düşünüyor.

Edinilen bilgilere göre; Teknik Direktör Domenico Tedesco, Schalke döneminden tanıdığı Goretzka'nın oyun stilini ve yeteneklerini yakından biliyor ve onu takımda görmek istiyor. Alman basınının aktardığı haberler doğrultusunda ise Bayern Münih'in şu anki kadro yapısı nedeniyle Goretzka'nın ocak ayında takımdan ayrılması olası görünmüyor.

Ancak 30 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 22 milyon euro seviyesinde bulunuyor ve sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme gelebilir. Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesi, orta saha bölgesine hem tecrübe hem de kalite katmayı amaçlıyor. Ocak ayına kadar sürecin nasıl ilerleyeceği merakla beklenirken, Fenerbahçe taraftarları da bu olası transfer haberinden heyecan duyuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail Lübnan’da 5 şehri bombalıyor!
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
CANLI ANLATIM | İsrail’den Refah Sınır Kapısı açıklaması!
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: 35 yıllık ayakkabıcı ayak numarası sorusunda dondu kaldı!
Suriye ile SDG entegrasyon için ön mutabakata vardı
Türkiye’de 5G dönemi başlıyor: Mobil internet hızı 10 kat artacak | İşte 10 soruda 5G hakkında merak edilenler
Trump, Putin’le görüştü: Zelenskiy buluşması öncesi dikkat çeken temas
Ankara yükseldi Atina karıştı: Erdoğan garantör biz dekor olduk
Domenico Tedesco transferde eski yıldızını Fenerbahçe’ye istedi!
Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı
ABD-İsrail-İran savaşı yeniden mi başlıyor? Trump Knesset’te B-2’lerle tehdit etti | Tahran-Moskova-Pekin hattında dikkat çeken sevkiyat
Kuzen Esad tutuklandı! Suriye’de Captagon çetesine operasyon
5G ihalesi tamamlandı! Hangi şirket kaç paket aldı? Ne zaman hizmete girecek?
Muharrem İnce’nin algısı boşa düştü! Çöpten yiyecek toplayan adam gerçeği ne çıktı
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekli maaş sistemi, ikramiye zammı, 7.200 prim indirimi, esnek çalışma... İşte 8 maddede reform paketi
Laleli’deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP’nin şaibeli kurultayı çıktı!
CBS News röportajın tamamını yayımladı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan İsrail ve SDG hakkında flaş açıklamalar!
Unutulduğunu düşünmüştü... Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun o sözleri yürekleri sızlattı
O artık minnoş Arda değil koskocaman bir genç! Aliye’nin çocuk yıldızı Ayberk Koçar’ın son hali şaşırttı