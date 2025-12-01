Validesuyu Camisi'nde çirkin provokasyon: Uygunsuz sesler infial yarattı
Valide Suyu Camisi’nde kimliği belirsiz kişiler, ses sistemine müdahale ederek dini değerlerle alay eden ifadeler kullandı. Çirkin provokasyon cemaati ayağa kaldırırken, şahıslar cami cemaati tarafından darp edildi.
Gaziosmanpaşa Validesuyu Camisi'nde hoparlörden duyulan uygunsuz sesler mahallede büyük tepkiye neden oldu.
Çevre sakinlerinin şikayeti üzerine camiye polis ekipleri sevk edilirken, provokasyonu yapan kişilerin cami cemaati tarafından darbedildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
TEPKİ YAĞDI
Durumdan rahatsız olan vatandaşlar, sorumluların bir an önce tespit edilip cezalandırılmasını isterken görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar, "Cemaatin elleri dert görmesin" yorumları yaptı.