Validesuyu Camisi’nde çirkin provokasyon: Uygunsuz sesler infial yarattı

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 18:21

Gaziosmanpaşa Validesuyu Camisi'nde hoparlörden duyulan uygunsuz sesler mahallede büyük tepkiye neden oldu.

Çevre sakinlerinin şikayeti üzerine camiye polis ekipleri sevk edilirken, provokasyonu yapan kişilerin cami cemaati tarafından darbedildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.