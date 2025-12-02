PODCAST CANLI YAYIN

Gökçe Bahadır evlilik teklifini detaylarıyla anlattı: Leblebiyle geldi!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy’dan aldığı evlilik teklifini ilk kez tüm ayrıntılarıyla anlattı. Daha önce yüzeysel geçtiği bu anıyı bu kez içten bir dille paylaşan Bahadır, o gecenin hem şaşırtıcı hem de romantik yanlarını aktardı.

Müzisyen Emir Ersoy ile 25 Şubat 2022'de Çeşme'de dünyaevine giren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, uzun süredir mutlu bir birliktelik sürdürüyor. İkilinin uyumu ve doğal halleri, hayranlarının da sık sık gündemine geliyor.

Bahadır, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, evlilik teklifinin aslında nasıl gerçekleştiğini ilk kez tüm detaylarıyla paylaştı. Daha önce bu konuda yalnızca kısa bir açıklama yapan oyuncu, bu kez tüm detayları paylaştı.

"BİRDEN ORTADAN KAYBOLDU"

İlişkinin beşinci ayında evlilik teklifi aldığını belirten ünlü oyuncu, "İlişkimizin beşinci ayında Alaçatı'daydık. 'Gidip para çekeyim' dedi ve beni bırakıp kayboldu" dedi.

LEBLEBİLERLE GELEN TEKLİF

Bahadır, sözlerini şöyle sürdürdü: "'Bu adam beni bırakıp gitti' diye düşündüm. Çünkü arkadaşları Emir'in unutkan olduğunu anlatırdı. 2 - 3 dakika sonra elinde leblebiyle geldi. 'Sen aç olduğunu söyleyince yemeğe kadar tutsun diye aldım' dedi. O gece elimizde leblebilerle bana evlilik teklif etti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ünlü oyuncu, eşiyle ilgili "Emir pozitifliğiyle ve samimiyetiyle gönlümü fethetti" itirafında bulundu.

YAPRAK DÖKÜMÜ İTİRAFI

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Gökçe Bahadır, program sırasında Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle ilgili de konuştu: "'Leyla'yı (Yaprak Dökümü dizisi) oynamayı çok seviyordum. Bir daha böyle bir iş olmayacak. Devam etse giderdi, herkes çok severek oynuyordu"

