Sıla’nın son hali sosyal medyada olay oldu: Estetik iddiaları gündemde

Oyuncu İlker Kaleli ile yaklaşık beş yıldır aşk yaşayan Sıla, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasında sık sık konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Kaynak: Sosyal medya Son dönemde özellikle sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, bu kez kulisten paylaştığı fotoğraflarla gündemin merkezine oturdu.