Sıla'nın son hali sosyal medyada olay oldu: Estetik iddiaları gündemde

Şarkıcı Sıla’nın son paylaşımları, yaptırdığı iddia edilen estetik dokunuşlarla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü ismin kulis fotoğrafları takipçilerini adeta ikiye böldü. İşte Sıla’nın çok konuşulan son hali...

Oyuncu İlker Kaleli ile yaklaşık beş yıldır aşk yaşayan Sıla, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasında sık sık konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Son dönemde özellikle sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, bu kez kulisten paylaştığı fotoğraflarla gündemin merkezine oturdu.

Son zamanlarda verdiği kilolarla konuşulan Sıla'nın bu kez yüzündeki değişiklikler öne çıktı. Ünlü ismin dudak dolgusu yaptırdığı daha önce konuşulmuştu; ancak son fotoğraflarında buna ek olarak botoks yaptırdığı öne sürüldü.

ESTETİK DETAYLAR DİKKATLERDEN KAÇMADI

Kulis arkasında çekilip sosyal medya hesabından paylaşılan karelerde Sıla'nın yüz hatlarındaki belirgin değişiklikler, estetik iddialarını yeniden gündeme getirdi. Şarkıcının ifadelerindeki farklılıklar takipçilerin de dikkatinden kaçmadı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLDÜ

Sıla'nın son paylaşımları, sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye ayırdı. Bir kesim, ünlü ismin yeni görünümünü beğendiğini belirtirken; bir diğer kesim, değişimin fazla olduğunu savundu.

Bazı kullanıcılar, Sıla'nın yeni halini İrem Derici'ye benzeterek yorumlar yaptı. Paylaşımın altına "Eskiden ne kadar güzeldi. Yüz işlemlerinden doğal güzelliği gitmiş" gibi yorumlar yapıldı.

3.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında geniş kitlelere ulaşan bu paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

