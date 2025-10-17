Benjamin Bouchourai: Güven benim için çok önemli

Trabzonspor'un Faslı futbolcusu Benjamin Bouchouari, sakatlığını tamamen atlattığını belirterek "1 aydır bireysel çalışmalarımı sürdürüyordum. Sakatlık artık geride kaldı, çok mutluyum" dedi.



Teknik Direktör Fatih Tekke'ye ve takım arkadaşlarına da teşekkür eden başarılı futbolcu, "Bir oyuncu için güzel olan şey, güven duygusunun aşılanabilmesi. Hocamızdan, takım arkadaşlarımdan ve yöneticilerimizden bunu duymak benim için çok önemliydi. Onlara tek tek teşekkür ediyorum. Takımın başarısında pay sahibi olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.





