Abraham büyük oynuyor

Beşiktaş'ın sezon başında Roma'dan kadrosuna kattığı İngiliz forvet Tammy Abraham performansıyla dikkatleri çekti. 27 yaşındaki golcü Siyah-Beyazlı takımla çıktığı 7 lig maçında 3 gol, 1 asiste imza atarak 4 gole katkıda bulundu.



Deneyimli golcü bu istatistiğiyle kendi adına son 4 sezonun en iyi lig başlangıcına imza attı. Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla ilk 7 lig maçında 1 gol, 2 asist kaydeden Abraham çapraz bağ sakatlığı yaşadığı 2023-24 sezonunda da ligin ikinci yarısında sahalara dönmüş ve Roma formasıyla çıktığı 7 maçta 1 gol, 1 asist yapmıştı. İngiliz futbolcu, 2022- 23 sezonunda da Roma forması altında 2 gol, 1 asiste imza attı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da İngiliz golcünün performansından memnun olduğu gelen haberler arasında.



