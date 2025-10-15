Abraham büyük oynuyor

SON DAKİKA
Ligde ilk 7 haftada 3 gol, 1 asistle 4 gole katkı yapan Abraham, Roma formalarıyla geçen sezonun ilk 7 haftasında 1 gol, 2 asist, 2023-24'te 1 gol, 1 asist, 2022-23 sezonunda ise 2 gol, 1 asist yapabildi

Beşiktaş'ın sezon başında Roma'dan kadrosuna kattığı İngiliz forvet Tammy Abraham performansıyla dikkatleri çekti. 27 yaşındaki golcü Siyah-Beyazlı takımla çıktığı 7 lig maçında 3 gol, 1 asiste imza atarak 4 gole katkıda bulundu.

Deneyimli golcü bu istatistiğiyle kendi adına son 4 sezonun en iyi lig başlangıcına imza attı. Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla ilk 7 lig maçında 1 gol, 2 asist kaydeden Abraham çapraz bağ sakatlığı yaşadığı 2023-24 sezonunda da ligin ikinci yarısında sahalara dönmüş ve Roma formasıyla çıktığı 7 maçta 1 gol, 1 asist yapmıştı. İngiliz futbolcu, 2022- 23 sezonunda da Roma forması altında 2 gol, 1 asiste imza attı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da İngiliz golcünün performansından memnun olduğu gelen haberler arasında.

Abraham Beşiktaş formasıyla çıktığı 7 lig maçında 3 gol, 1 asistlik performans sergileyerek takımına 4 gollük katkı sağladı.


