A Milliler Bulgaristan’dan sonra Gürcistan’ı da dağıttı... Yeni bir zafer daha yaşattı! Dünya Kupası yolunda Play-Off’u çok büyük ölçüde garantiledik

Bulgaristan'ı 6-1'le geçen A Milli Takım, Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 yenerek Dünya Kupası elemelerinde play-offu çok büyük ölçüde garantiledi. 14. dakikada Abdülkerim'in pasında topla buluşan Kenan Yıldız, kalecinin üstünden aşırttığı topla fileleri havalandırdı. Gol önce ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. VAR'a danışan hakem golü verdi: 1-0... Golle birlikte tempomuz daha da arttı. 22'de Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde Merih Demiral, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.



ÇALHANOĞLU YİNE BAŞROLDE

Milliler 35'te 3. golü buldu. İsmail Yüksek'in tekte vuruşunu defans çizgiden çıkardı. Dönen topu Yunus Akgün tamamladı: 3-0. Ay-Yıldızlı futbolcuların durmaya niyeti yoktu. 52'de Hakan Çalhanoğlu 2. golde olduğu gibi yine kornerden çok iyi kesti. Merih kafasını çalıştırdı: 4-0. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Kochorashvili farkı 3'e indiren golü attı: 4-1. Maçın 90. dakikasında Gocholishvili'nin kafa vuruşu direkten geri geldi. Rakibini 4 golle deviren Milliler, 3. galibiyetini elde etti