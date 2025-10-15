SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

A Milliler Bulgaristan'dan sonra Gürcistan'ı da dağıttı... Yeni bir zafer daha yaşattı! Dünya Kupası yolunda Play-Off'u çok büyük ölçüde garantiledik

Türkiye, 14’te Kenan Yıldız, 22 ve 52’de Merih Demiral, 35’te Yunus Akgün’ün golleriyle rakibini dağıttı... Montella ile birlikte son iki maçta tam 10 gol atarak şov yaptı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ekim 2025
A Milliler Bulgaristan’dan sonra Gürcistan’ı da dağıttı... Yeni bir zafer daha yaşattı! Dünya Kupası yolunda Play-Off’u çok büyük ölçüde garantiledik

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bulgaristan'ı 6-1'le geçen A Milli Takım, Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 yenerek Dünya Kupası elemelerinde play-offu çok büyük ölçüde garantiledi. 14. dakikada Abdülkerim'in pasında topla buluşan Kenan Yıldız, kalecinin üstünden aşırttığı topla fileleri havalandırdı. Gol önce ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. VAR'a danışan hakem golü verdi: 1-0... Golle birlikte tempomuz daha da arttı. 22'de Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde Merih Demiral, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

ÇALHANOĞLU YİNE BAŞROLDE
Milliler 35'te 3. golü buldu. İsmail Yüksek'in tekte vuruşunu defans çizgiden çıkardı. Dönen topu Yunus Akgün tamamladı: 3-0. Ay-Yıldızlı futbolcuların durmaya niyeti yoktu. 52'de Hakan Çalhanoğlu 2. golde olduğu gibi yine kornerden çok iyi kesti. Merih kafasını çalıştırdı: 4-0. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Kochorashvili farkı 3'e indiren golü attı: 4-1. Maçın 90. dakikasında Gocholishvili'nin kafa vuruşu direkten geri geldi. Rakibini 4 golle deviren Milliler, 3. galibiyetini elde etti

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gürcistan galibiyeti yüzleri güldürdü! Başkan Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik
CANLI ANLATIM | Gazze anlaşmasında 2. aşama şimdi başlıyor! ABD Başkanı Donald Trump duyurdu
Bizim Çocuklar’dan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: Planı devlet yapacak
Son dakika: Yukarı yönlü revize ettiler! IMF Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti
Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer’dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı
Fenerbahçe’ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası
Türkiye’den Gazze’ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: Geleceği inşa edeceğiz
Özgür Özel’in manda turu... Brüksel’de Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi
Başkan Erdoğan’dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İsrail ateşkesi ihlal etti! Gazze’de Filistinlilere saldırı: Şehitler var | Hamas’tan çağrı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan için istenen ceza belli oldu! Adliyede tehditler savurmuştu
Başkan Erdoğan Gazze’de barış belgesini bizzat okudu: Mısır’da attığımız imza sıradan değil
Mehmetçik Gazze’ye gidecek mi? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama
Başkan Erdoğan’dan ikinci one minute çıkışı! Havada rest çekti: Netanyahu varsa biz yokuz
Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan’ın Netanyahu vetosu
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL’yi aşacak
A’dan Z’ye hafızalara kazındı! Esra Ceyhan’ın son hali ortaya çıktı!
MHP lideri Devlet Bahçeli’den alevi çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP’ye ayar DEM’e uyarı