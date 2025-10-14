Türkiye, Gürcistan karşısında 3 puan arıyor

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında bugün Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek.



BARIŞ ALPER KADRODA

Ay-Yıldızlılar rakibini mağlup etmesi durumunda puanını 9'a çıkarıp büyük oranda grup ikinciliğini garantileyecek.

Ay-Yıldızlı ekipte kırmızı kart cezası sona eren Barış Alper Yılmaz da Vincenzo Montella'nın şans vermesi halinde görev yapabilecek.

Türkiye 17 yıl aradan sonra yeniden maça çıkacağı Kocaeli'de kazanıp taraftarlara sevinç yaşatmak istiyor.